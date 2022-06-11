«أبوظبي للأوراق المالية» الأعلى عربياً بقيمة التداول في مايو

المصدر: أبوظبي - وام

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سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية أعلى نسبة ارتفاع في قيمة التداول في البورصات العربية خلال شهر مايو بنحو 292.64%، فيما تصدرت بورصة فلسطين الارتفاعات المسجلة على مستوى حجم التداول، بحسب النشرة الشهرية لأسواق المال العربية التي أصدرها، صندوق النقد العربي.

وقال الصندوق: عززت عودة نشاط الطروحات الأولية من أداء أسواق المال العربية خلال شهر مايو 2022، لترتفع قيمة التداولات إلى نحو 107.22 مليارات دولار. وسجل مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية انخفاضاً بنحو 1.29% بنهاية تعاملات مايو مقارنة بنهاية أبريل ليصل إلى حوالي 502.73 نقطة.

بورصة بيروت

وتابع التقرير: سجلت القيمة السوقية للبورصات العربية انخفاضاً طفيفاً بنحو 0.63% لتصل إلى 5168 مليار دولار في نهاية شهر مايو 2022 نتيجة عمليات جنى أرباح الشركات المحققة خلال الربع الأول 2022. وتصدرت بورصة بيروت البورصات العربية على مستوى مكاسب القيمة السوقية بارتفاع بلغت نسبته 39.50% عاكسة ارتفاع نشاط التداول في قطاع البنوك بشكل رئيس.

وواصلت البورصات العربية مساعيها خلال الشهر الماضي نحو توسعة قاعدة الأسواق الرئيسة من خلال الطروحات الجديدة التي دعمت الأسواق، والتي كان من أهمها الطرح الأولي الذي شهدته سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال إتمام عملية طرح شركة «بروج» الذي يُعد أكبر طرح أولي في تاريخ السوق، حيث حقق عائدات إجمالية بحوالي 2 مليار دولار، الأمر الذي عزز نشاط السوق.

وعلى صعيد قيمة التداولات في البورصات العربية، فقد شهد شهر مايو ارتفاعاً في قيمة تداولات الأسواق المالية العربية المدرجة بقاعدة بيانات صندوق النقد العربي بنسبة 36.45%، مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية شهر أبريل من عام 2022، نتيجة ارتفاع قيمة تداولات ست بورصات عربية، فيما شهدت 8 بورصات عربية انخفاضاً في قيم تداولاتها خلال الفترة نفسها.

وعلى صعيد القيمة السوقية، فقد سجلت الأسواق المالية انخفاضاً طفيفاً بنحو 0.63% في نهاية شهر مايو من عام 2022، مقارنة بنهاية شهر أبريل من عام 2022 لتصل إلى 5168 مليار دولار.

حجم التداول

على مستوى حجم التداول في البورصات العربية، فقد سجل ارتفاعاً بنحو 3.61% في شهر مايو من عام 2022، عاكساً بذلك تحسن حجم التداول في سبع بورصات عربية. في المقابل، سجلت 8 بورصات عربية تراجعاً في حجم تداولاتها بنهاية شهر مايو من عام 2022.

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