«أديا» تشتري %20 من شركة هندية

المصدر: (دبي - سيد صالح)

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استحوذ جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» من خلال إحدى الشركات المملوكة له بالكامل، على حصة تبلغ 20% من شركة «آي آي إف إل هوم فاينينس» الهندية المُتخصصة في تمويل الإسكان الشعبي، مقابل 220 مليار روبية، أي ما يُعادل نحو 282 مليون دولار، بحسب ما نشرته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء.

وقال المتحدث باسم «آي آي إف إل هوم فاينينس»: «ستكون هذه الصفقة واحدة من أكبر استثمارات الأسهم في قطاع تمويل الإسكان الهندي من جانب مستثمر مالي». وأضاف: «الصفقة خاضعة لاستصدار الموافقات من جانب السلطات التنظيمية».

بدوره، قال نيرمال جين مؤسسة مجموعة «آي آي إف إل» التي تنتمي إليها الشركة: «تسرنا الشراكة مع «أديا»، حيث تجلب شراكتنا معه لنا التزاماً طويل الأمد من جانبه، فضلاً عن خبرته الثرية في دعم الأعمال المتنامية.

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