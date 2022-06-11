8.7 مليارات تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 8.7 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة الأسبوع الماضي تسجيل 1834 مبايعة بقيمة 4.66 مليارات درهم، منها 262 مبايعة للأراضي بقيمة 1.26 مليار درهم و1572 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.4 مليارات درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 110 ملايين درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 78 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 2 تليها مبايعة بقيمة 68 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 159 مبايعة بقيمة 429 مليون درهم. وعلى صعيد تصرفات أمس فقد بلغت 2.8 مليار درهم، حيث تم تسجيل 258 مبايعة بقيمة 628.01 مليون درهم، منها 38 مبايعة للأراضي بقيمة 193.18 مليون درهم و220 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 434.82 مليون درهم.

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