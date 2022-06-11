دبي أفضل وجهة إقليمياً والثامنة عالمياً في الأعمال الحرة

المصدر: دبي - سيد صالح

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قال موقع «إيه بي سي موني» الشبكي البريطاني إن دبي هي أفضل وجهة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والثامنة على مستوى العالم لمزاولة الأعمال الحُرًة. وذكر الموقع في تقرير أن دبي تُعد المكان المثالي في المنطقة وواحدة من أكثر المواقع الجاذبة لأصحاب الأعمال المُستقلة المُحترفين في العالم.

وأوضح التقرير أن دبي لم تنل هذا التصنيف من فراغ، وإنما لامتلاكها العديد من المزايا التي توفرها للمحترفين في مجال الأعمال المُستقلة الراغبين في مزاولة أعمالهم منها. واستعرض التقرير هذه المزايا، فذكر أن في مقدمتها سهولة مزاولة الأعمال الحُرة في دبي.

حيث أتاحت حكومة الإمارة تراخيص مبتكرة لأصحاب الأعمال المستقلة في صناعات محددة، وتتيح هذه التراخيص لحاملهيا العمل لنحو 2000 شركة دولية ضمن المنطقة الحرة لمطار دبي «دافزا». وعلاوة على ذلك، هناك رخصة أخرى تمنحها الحكومة للموهوبين تتيح لهم العمل في أي مكان داخل الإمارات.

وأضاف أن من ضمن المزايا سهولة إيجاد شركات للتعامل معها، وذلك لوفرة المنصات الإلكترونية التي تتولى مهمة تسهيل الاتصال بين الشركات وأصحاب الأعمال الحُرّة.

وكانت أفضل مُدُن العالم للأعمال الحُرّة، وفقا للتصنيف هي «أوستن» الأمريكية، «تشيانغ ماي» تايلاند، «برلين»، «برشلونة»، «ملبورن»، «تولوز»، و«مونتريال»، والتي جاءت في المراكز من الأول حتى السابع، على التوالي. وتفوقت دبي في التصنيف على كافة المدن الأمريكية، عدا «أوستن» وعلى كافة المدن الإنجليزية قاطبة.

من جانب آخر، أجمع أفراد عينة من الأجانب المُقيمين في دبي على حبهم لمعيشتهم في الإمارة، وأكدوا أنهم لا يشعرون بأي ضغوط أو توترات حياتية في دبي، كونها تُحقق لهم توازناً جيداً بين العمل والحياة. جاء ذلك في تقرير نشره موقع «بزنس انسايدر» الشبكي البريطاني الشهير، التابع لصحيفة «فاينينشال تايمز»، عن حياة المُقيمين في دبي.وتضمن التقرير مقابلة مع عينة من المُقيمين في دبي، وأجمع أفرادها على تمتعهم بقدر جيد من التوازن بين العمل والحياة في الإمارة.

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