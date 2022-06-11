تقدم لافت في مراحل تجديد المدرج الشمالي لمطار دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مؤسسة مطارات دبي عن تجاوز نصف المدة المقررة لمشروع تجديد المدرج الشمالي في المطار الدولي الأكثر ازدحاماً حول العالم، مطار دبي الدولي، مع تحقيق تقدُّم لافت في مراحل تنفيذ المشروع وإعادة فتح المدرج في 22 يونيو بحسب المخطط الموضوع.

ومنذ بداية المشروع في تاريخ 9 مايو، واصلت أكثر من 1000 مركبة و3000 شخص العمل على مدار الساعة في مطار دبي الدولي لإنجاز المشروع وتنفيذ الأعمال المقررة بسرعة وكفاءة عالية.

حيث تشمل هذه الأعمال إعادة لتقوية وتسطيح أرض المدرج، وتقوية وتوسيع الممرات المجاورة، استبدال إشارات الإنارة الأرضية للطيران، وأجهزة استشعار الملاحة الجوية ومعدات الأرصاد الجوية، تدعيم رصف مداخل ومخارج الممرات الرئيسية، صيانة البنية التحتية للصرف الصحي، بالإضافة إلى نقل المحطة الفرعية للمساعدات الملاحية، وذلك في ظل استمرارية العمليات في المدرج الجنوبي.

ويندرج الهدف الأساسي من المشروع في تنفيذ عملية تطوير شاملة في المدرج الشمالي والأنظمة المساعدة وإعادة افتتاحه في نهاية الشهر الجاري، لمواصلة توفير أعلى معايير السلامة وتعزيز إدارة العمليات بسلاسة وكفاءة عالية في مطار دبي الدولي، الأمر الذي سيسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وضمان أعلى معايير السلامة، لتقديم تجربة سفر سلسة وآمنة لجميع المسافرين خلال السنوات القادمة.

وخضع المدرج الشمالي إلى عملية تطوير مماثلة خلال 2014، فقد كان من المقرر جدولة هذا المشروع في 2024، لكن تم اتخاذ القرار بتنفيذ المشروع خلال العام الجاري كإجراء استباقي للحد من أي تأثيرات قد تطرأ على سير العمليات أو حركة الطيران وعدد الرحلات والمسافرين.

والتي من المتوقع أن تشهد زيادة كبيرة بعد التعافي الكامل خلال السنوات القادمة، لذا قررنا الاستفادة من الفرصة وتنفيذ المشروع نظراً لانخفاض عدد الرحلات في الوقت الراهن في ظل مرحلة التعافي المستمر التي نشهدها بعد الجائحة العالمية.

وخلال فترة المشروع التي تستمر 45 يوماً، تم توجيه أكثر من 1000 رحلة أسبوعياً إلى مطار دبي وورلد سنترال، حيث يتم تشغيل عدد من الرحلات بواسطة عدد من شركات الطيران الأخرى.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز