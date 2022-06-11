232.3 مليار درهم سيولة الأسهم منذ بداية العام

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشهد أسواق المال المحلية نشاطاً ملحوظاً منذ بداية العام الجاري، وسط زيادة كبيرة في قيم وأحجام التداولات والصفقات المنفذة في مؤشر على جاذبيتها الاستثمارية، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، في ظل وجود العديد من الإدراجات الجديدة إضافة إلى قوة ومتانة الأسس الاقتصادية للدولة.

وقفزت سيولة الأسهم المحلية إلى 232.3 مليار درهم منذ بداية العام الجاري بزيادة تعادل 56% مقارنة بنحو 149.1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وتعادل السيولة المحققة في أسواق المال المحلية منذ بداية العام الجاري نحو 53% من إجمالي السيولة التي استقطبتها الأسواق خلال العام الماضي 2021.

ووصلت سيولة سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 187.3 مليار درهم منذ بداية 2022، بنمو 51.4% مقارنة بـ 123.7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بينما استقطب سوق دبي المالي 44.9 مليار درهم منذ بداية العام الجاري، بنمو 77.4% مقارنة بـ 25.35 مليار درهم خلال الفترة المقارنة من 2021.

وعلى صعيد أحجام التداولات، فشهدت الأسواق تداول أكثر من 48.8 مليار سهم منذ بداية العام الجاري، بنمو 28.3% مقارنة بـ 38.1 مليار سهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وتوزعت التداولات بواقع 30.7 مليار سهم في سوق أبوظبي و18.08 مليار سهم في سوق دبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز