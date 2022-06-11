«زوروساين» تدعم توظيف البلوك تشين في التوقيعات والمعاملات المالية الرقمية

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت «زوروساين» منصة البلوك تشين دعمها لتوظيف البلوك تشين في توفير حلول التكامل السلس لإدارة المستندات والتوقيعات الرقمية الآمنة للشركات في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وتأسست بدبي في العام 2015، وهي تجمع بين التوقيعات الرقمية المتوافقة مع التشريعات القانونية، و«مصادقة الهوية كخدمة دخول» (IDaaS)، وطرق الكشف عن حالات الاحتيال والتزوير، إضافة إلى استكمال نموذج خدمات «الذكاء الاصطناعي/ تعلم الآلة»، لضمان الخصوصية والحماية من التزوير، وسلسلة الحيازة غير القابلة للتغيير للأفراد والمنظمات والحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم.

وتحرص «زوروساين» على الاستفادة من أحدث تقنيات الأجهزة المحمولة، بما في ذلك القياسات الحيوية، حتى تتمكن من توفير مستويات أعلى من الأمان، وتنفيذ عمليات إدارة المعاملات الرقمية. ويوفر التطبيق للمستخدمين قدراً أعلى من المرونة، وإتمام عمليات المعالجة في وقت أسرع وبكفاءة أفضل، وإنجاز دورات المستندات من دون أخطاء عند توقيع المستندات والإجراءات في أثناء التنقل. ويتوافر التطبيق على أجهزة «أبل» و«أندرويد»، كما يدعم نظامي التشغيل iOS 12.0 وAndroid 6.0 والنسخ الأحدث.

وتغطي قائمة عملاء «زوروساين» العديد من القطاعات، بما في ذلك التعليم والخدمات المالية والحكومة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات القانونية والعقارات، وغيرها من المجالات الأخرى حول العالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز