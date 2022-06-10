"مطارات دبي" تحزر تقدما لافتا في مراحل تجديد المدرج الشمالي في مطار دبي الدولي

المصدر: البيان

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أعلنت مؤسسة مطارات دبي عن تجاوز نصف المدة المقررة لمشروع تجديد المدرج الشمالي في المطار الدولي الأكثر ازدحاما حول العالم "مطار دبي الدولي DXB" مع تحقيق تقدم لافت في مراحل تنفيذ المشروع وإعادة فتح المدرج في 22 يونيو بحسب المخطط الموضوع.

ومنذ بداية المشروع في تاريخ 9 مايو المقبل واصلت أكثر من 1000 مركبة و3000 شخص العمل على مدار الساعة في مطار دبي الدولي DXB لإنجاز المشروع وتنفيذ الأعمال المقررة بسرعة وكفاءة عالية .

وتشمل هذه الأعمال إعادة لتقوية وتسطيح أرض المدرج وتقوية وتوسيع الممرات المجاورة واستبدال إشارات الإنارة الأرضية للطيران وأجهزة استشعار الملاحة الجوية ومعدرات الأرصاد الجوية تدعيم رصف مداخل ومخارج الممرات الرئيسية صيانة البنية التحتية للصرف الصحي بالإضافة إلى نقل المحطة الفرعية للمساعدات الملاحية وذلك في ظل استمرارية العمليات في المدرج الجنوبي.

ويندرج الهدف الأساسي من المشروع في تنفيذ عملية تطوير شاملة في المدرج الشمالي والأنظمة المساعدة وإعادة افتتاحه في نهاية الشهر الجاري لمواصلة توفير أعلى معايير السلامة وتعزيز إدارة العمليات بسلاسة وكفاءة عالية في مطار دبي الدولي DXB الأمر الذي سيسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وضمان أعلى معايير السلامة لتقديم تجربة سفر سلسة وآمنة لجميع المسافرين خلال السنوات القادمة.

وخضع المدرج الشمالي إلى عملية تطوير مماثلة خلال عام 2014 فقد كان من المقرر جدولة هذا المشروع في عام 2024 ولكن تم اتخاذ القرار بتنفيذ المشروع خلال العام الجاري كإجراء استباقي للحد من أي تأثيرات قد تطرأ على سير العمليات أو حركة الطيران وعدد الرحلات والمسافرين والتي من المتوقع أن تشهد زيادة كبيرة بعد التعافي الكامل خلال السنوات القادمة.

ونظرا لإجراء العديد من عمليات التطوير المماثلة وإغلاق المدرجات الأخرى على مدار الأعوام السابقة تتميز كافة الجهات المعنية في قطاع الطيران بالكفاءة والخبرة الواسعة للتعامل مع التحديات التي قد تواجههم خلال مراحل تنفيذ هذا المشروع الضخم والمساهمة في توفير تجربة سفر آمنة لعشرات الملايين من المسافرين عبر مطار دبي الدولي DXB سنويا.

كما تم خلال فترة المشروع التي تستمر لمدة 45 يوما توجيه أكثر من ألف رحلة أسبوعيا إلى مطار دبي وورلد سنترال DWC حيث يتم تشغيل عدد من الرحلات بواسطة عدد من شركات الطيران منها الخطوط الجوية القطرية وفلاي دبي وسبايس جت وإنديجو وطيران الهند إكسبريس وطيران الخليج.

ودعت مؤسسة مطارات دبي جميع المسافرين الى التحقق من كافة المعلومات الخاصة برحلتهم قبل الوصول إلى مطار المغادرة مع مراعاة مزيد من الوقت الإضافي للوصول إلى المطار لتجنب التأخير عن موعد الرحلة أو أي تحديات أخرى قد تطرأ وذلك خلال فترة الإغلاق التي تستمر لمدة 45 يوما.

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