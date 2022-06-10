فندق جوهاري روتانا يعيد افتتاح أبوابه في تنزانيا

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعاد فندق جوهاري روتانا افتتاح أبوابه أمام الزوار، بعد مرور عامين على إغلاقه في ظل استعادة السياحة زخمها في البلاد.

وسجلت تنزانيا تزايداً تدريجياً في عدد السياح الدوليين الوافدين إليها نتيجة رفع قيود السفر على مستوى العالم، مما أثر بشكل إيجابي على قطاع الضيافة المحلي.

ويشغل فندق جوهاري روتانا موقعاً مثالياً في منطقة الأعمال المركزية في دار السلام، ويضم 253 غرفة بما في ذلك 193 غرفة فندقية بمتوسط مساحة يزيد على 50 متراً مربعاً، وأجنحة تصل مساحتها إلى 150 متراً مربعاً، فضلاً عن 60 شقة فندقية مفروشة بالكامل. ويقدم الفندق تجارب تناول طعام متنوعة تتوزع بين أربعة مطاعم. ويضم الفندق ست غرف اجتماعات إضافية، إضافة إلى مركز أعمال مخصص ومكاتب من الدرجة الأولى وموقف سيارات داخلي.

وتدير مجموعة روتانا لإدارة الفنادق حالياً أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، ولدى المجموعة خطة توسع استراتيجية وطموحة.

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