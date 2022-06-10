«أمانات» تعيّن خلف الظاهري عضواً بمجلس الإدارة

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة أمانات القابضة، وهي أكبر الشركات الاستثمارية العاملة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم في الساحة الخليجية، تعيين خلف سلطان الظاهري عضواً في مجلس إدارة الشركة.

ويتمتع خلف الظاهري بخبرة كبيرة من خلال دوره عضواً في العديد من مجالس الإدارة. ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتمويل الإسلامي وشركة أبوظبي الوطنية للعقارات، كما أنه عضو في مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للفنادق، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية، وشركة دار التكافل، والبنك الإسلامي للتنمية.

وشغل الظاهري سابقاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة مسار للحلول، وعضو مجلس إدارة معهد الإمارات للدراسات المصرفية، وعضو لجنة التدقيق في شركة بترول أبوظبي الوطنية. كم شغل العديد من المناصب التنفيذية بما في ذلك رئيس عمليات المجموعة في بنك أبوظبي الوطني، والمدير العام ورئيس إدارة المخاطر في بنك أبوظبي الأول.

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