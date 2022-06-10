«ترافيل آند ليجر» يصنف منتجع المها الصحراوي أحد أفضل الفنادق في العالم

المصدر: دبي - البيان

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أطلق موقع ترافيل آند ليجر قائمة أفضل 500 فندق في العالم، التي ضمّت منتجع المها الصحراوي، أحد منتجعات لاكشري كولكشن التابعة لشركة ماريوت الدولية. وجرى تصنيف منتجع المها الصحراوي أحد أفضل الفنادق في العالم.

ويقع المنتجع والنادي الصحي وسط محمية دبي الصحراوية، وتحيط به الكثبان الرملية الذهبية الواسعة التي تعد موطناً آمناً للحياة البرية. ويضم 42 جناحاً بدوياً خاصاً على شكل خيام فاخرة، ويتوسط واحة خضراء تطل على أجمل المناظر الطبيعية الصحراوية في المنطقة. ويقدم المنتجع تجارب شخصية مميزة وسط أجواء هادئة تعزز خصوصية وراحة الضيوف.

ويضم كل جناح من أجنحة الخيام الفاخرة مجموعة من التحف المميزة والقطع الفنية الإقليمية والمصنوعات اليدوية المحلية التي تعكس عراقة المنطقة، إضافة إلى حوض سباحة خاص يمكن التحكم بدرجة حرارته، ويتميز بإطلالته الساحرة على الكثبان الرملية الواسعة وأشجار النخيل الخضراء. ليقدم كل جناح في المنتجع تجارب استثنائية للباحثين عن الراحة والسكينة.

ويعكس تقييم العملاء للفندق وتصنيفه كأحد أفضل الفنادق في العالم تميز دبي في قطاع الضيافة والخدمات الفندقية المميزة، كما يسلط الضوء على دور فريق العمل الذي ساهم في تقديم أفضل الخدمات.

ويشرف على الفريق آرني سيلفيس، الذي أدرجته مجلة هوتيلير الشرق الأوسط في قائمة أبرز 50 رجل فنادق في الشرق الأوسط عام 2021. ويضم الفريق مجموعة من المرشدين الذين يمتلكون خبرة واسعة بالتضاريس والحياة البرية المحيطة بالمنتجع، إضافة إلى فريق خاص لمساعدة الضيوف بشكل شخصي وتقديم أفضل خدمات الضيافة.

وقال آرني سيلفيس، المدير العام للمنتجع: يسعدنا أن نحظى بثقة عملائنا ومتصفحي موقع ترافيل آند ليجر الذين شاركوا بالتصويت، ونسعى دائماً أن أن يكون الفندق الوجهة الأولى للعملاء في مجال الضيافة، ويؤكد وصوله إلى قائمة أفضل الفنادق في العالم على جهود فريق العمل الذين يسعون لتوفير أعلى مستويات الراحة للضيوف ومنحهم أفضل التجارب.

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