وصل للعقارات تطلق «ذا نوك 1» ضمن «وصل غيت»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت وصل للعقارات، إحدى أكبر شركات تطوير وإدارة العقارات في دبي، إطلاق المبنى 1 من «ذا نوك»، وذلك ضمن مشروعها الرئيسي وصل غيت في جبل علي. ويتألف المبنى الجديد من 299 شقة جاهزة للسكن، وتم إطلاقه بعد بيع المبنى الأول من «ذا نوك» بالكامل تقريباً، حيث كشف هذا الإقبال عن ظهور مستثمرين من جيل الشباب في سوق دبي العقاري، حيث استحوذ الشباب الإماراتي على ما نسبته 50% من إجمالي عدد المشترين.

ويتكون «ذا نوك 1» من شقق بغرفة نوم وغرفتين وثلاث غرف. ويتميز المشروع بالمرافق الحديثة، بما في ذلك المسبح والصالة الرياضية ومنطقة مخصصة للأطفال، يضاف إلى ذلك انتشار المناظر الطبيعية الخضراء التي تضمن نمط حياة مريحاً للمقيمين.

ويمثل «ذا نوك» جانباً من مشروع وصل غيت الرئيسي الذي يضم «فيستيفال بلازا مول»، ومتجري «إيكيا» و«إيس»، كما يقع بالقرب من محطة مترو الطاقة، مع وجود العديد من المعالم التجارية والترفيهية الرئيسية الأخرى بالقرب من المشروع.

ولتسليط الضوء على المزايا التي يتمتع بها هذا المشروع، فقد عمدت وصل للعقارات إلى تنظيم حدث خاص للوسطاء العقاريين، إضافة إلى توفير وحدات نموذجية مفتوحة للمشترين المهتمين، لإلقاء نظرة عن قرب على ما يقدمه «ذا نوك» للمقيمين فيه، وإتاحة الفرص لهم للانتقال مباشرة بعد دفع 20% من القيمة، في إطار خطة سداد مرنة لمدة ثلاث سنوات بعد التسليم.

ويتمتع «ذا نوك» بجاذبية عالية لوجود العديد من المزايا، وطرح وحداته بأسعار مدروسة جيداً. وحاز المبنى السابق اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين والمشترين الشباب، ما أتاح للشركة بالحصول على رؤى واضحة حول السوق من شأنها أن تساعد في استهداف شرائح مختلفة من المجتمع.

وتبلغ المساحة الإجمالية لمشروع وصل غيت 1.13 مليون متر مربع، وسيضم عند إنجازه ما يقرب من 7.000 وحدة سكنية، مع خدمات الضيافة والمرافق المجتمعية والترفيهية، والعديد من المطاعم والمقاهي المنتشرة في أرجائه. وسيكون المشروع على مقربة من المناطق الحرة، بما في ذلك المنطقة الحرة في جبل علي (جافزا)، ومركز دبي للسلع المتعددة ومدينة دبي للإنترنت ودبي وورلد سنترال ودبي باركس آند ريزورتس. وسيضم وصل غيت حديقة مركزية وحديقة للكلاب والعديد من المعالم المائية ومناطق اللعب للأطفال، ليكون إحدى أكثر الوجهات جاذبية للعيش والعمل والزيارة.

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