شركة استثمارات خاصة في دبي ثالث أكبر داعم لعرض «ماسك» لشراء «تويتر»

المصدر: دبي- سيد صالح

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفادت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء بأن إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم ومؤسس مالك شركة «تسلا» لتصنيع السيارات الكهربائية، قد تلقى من شركة للاستثمارات الخاصة في دبي دعماً مالياً بقيمة 700 مليون دولار لتمويل العرض الذي تقدم به منذ نحو ثلاثة أشهر لشراء «تويتر»، موقع التواصل الاجتماعي الشهير، مقابل 44 مليار دولار.

وبحسب تقرير نشرته «بلومبيرغ»، فإن هذا الدعم يُعد ثالث أكبر دعم من حيث القيمة تلقاه ماسك لتمويل صفقة استحواذه المُرتقبة على «تويتر».

وذكر التقرير أن الشركة الخاصة في دبي تُدعى «فاي كابيتال» وتمتلك أصولاً اجمالية بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار.

وأضاف التقرير أن مؤسس «فاي كابيتال» ومالكها هو مستثمر ألماني غير معروف إعلامياً يُدعى الكسندر تاماس.

وأفاد التقرير أيضاً بأن بعض المستثمرين قد وصفوا تاماس بأنه «حاسوب بشري خارق»، وأنه عمل يوماً لدى بنك «جولدمان ساكس»، وكان عضواً مؤسسا في شركة «أرما باتنرز» البريطانية للاستشارات المالية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز