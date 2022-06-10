اجتماعات وشيكة مع مستثمرين تمهيداً لإدراج «سالك»

المصدر: دبي - سيد صالح

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تعتزم «هيئة الطرق والمواصلات» في دبي عقد الاجتماعات الأولى مع نخبة منتقاة من كبار المستثمرين من كافة أنحاء العالم في وقتٍ لاحق خلال الشهر الجاري، وذلك قبيل الطرح المنتظر لأسهم نظام «سالك» لتعريفات المرور بدبي في اكتتاب عام أولي، والمقرر إجراؤه خلال العام الجاري.

وبحسب ما نشرته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء نقلاً عن مصادر مطلعة، فإن الهيئة تخطط لعقد هذه اللقاءات الوشيكة في صورة جماعية وأيضاً فردية مع كل مستثمر على حدة، وذلك في منتصف يونيو الجاري.

وأضافت الوكالة أن إدراج نظام «سالك» في البورصة قد يحدث في وقتٍ قريب، وربما يكون في سبتمبر المقبل، إلا أنها لم تذكر أي تفاصيل عن قيمة الإدراج أو حجم الأسهم التي سيجري إدراجها.

وأفادت الوكالة أيضاً بأن بنوك «الإمارات دبي الوطني»، «بنك أوف أميركا»، و«جولدمان ساكس» تتولى الترتيب لصفقة الإدراج المنتظرة لنظام «سالك» في البورصة المحلية، فيما يتولى بنك «مويليس أند كو» القيام بدور المستشار المالي للصفقة.

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