«تيكوم» تطرح 625 مليون سهم للاكتتاب

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي، و«وام»

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أعلنت مجموعة «تيكوم»، التابعة لدبي القابضة، عن نيتها المضي قدماً في إجراء طرح عام أولي وإدراج جزء من أسهمها العادية في سوق دبي المالي. وقررت المجموعة إتاحة 625 مليون سهم عادي للاكتتاب العام تمثل ما نسبته 12.5% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال «تيكوم».

ويتضمن الطرح اكتتاب المشترين من المؤسسات المؤهلة، والطرح المعفى، واكتتاب الأفراد في الإمارات. ومن المتوقع أن تبدأ فترة اكتتاب المشترين من المؤسسات المؤهلة والطرح المعفى في 16 يونيو 2022 وأن تنتهي بتاريخ 24 يونيو 2022. أما اكتتاب الأفراد في الإمارات فيبدأ في 16 يونيو 2022 وينتهي في 23 يونيو 2022. ومن المتوقع إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي في 5 يوليو 2022.

وتعتزم مجموعة «تيكوم» اعتماد سياسة توزيع أرباح نصف سنوية، حيث ستقوم بدفع توزيعات أرباح نقدية بعد الطرح العالمي، وذلك في شهري أكتوبر وأبريل من كل عام، بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية. وتتوقع المجموعة توزيع أرباح نقدية إجمالية تبلغ 800 مليون درهم سنوياً على مدار السنوات الثلاث المقبلة.

وأكد مالك آل مالك، رئيس مجلس إدارة «تيكوم» نظرة المجموعة وعملائها الإيجابية للقطاع العقاري في دبي خلال الفترة المقبلة، متوقعاً أن يحقق الطرح إقبالاً قوياً من قبل المستثمرين بفضل التاريخ القوي للمجموعة ومتانة أدائها المالي وتنوع محفظة أصولها وعملائها، ومشاريع التطوير الناجحة التي قامت بها الشركة، علاوة على التزام الحكومة بدعم السوق المالي، مؤكداً أن العروض والخدمات ومشاريع التطوير التي تقدمها المجموعة تبقى فريدة ومتميزة، وأن استراتيجية ومرونة «تيكوم» مكنتها من الاحتفاظ بنسبة 87% من العملاء المستأجرين في أصول المجموعة خلال السنوات العشر الماضية.

ولفت خلال مؤتمر افتراضي للحديث عن تفاصيل الإدراج إلى أن المساهم البائع يحتفظ بحق مراجعة نسبة التخصيص وهي 12.5% بعد تقييم الطلب وسيتم الإعلان في حال وجود رغبة في رفع نسبة التخصيص. وأضاف: الاكتتاب فرصة للمساهمين للاستثمار في النجاح الذي حققته «تيكوم»، وستكون حقوق جميع المساهمين متساوية حسب قوانين الاكتتاب. ويأتي توقيت الاكتتاب في الوقت الذي حققت الشركات الكبيرة التي تم طرحها في السوق مؤخراً رواجاً وطلباً كبيراً من قبل المساهمين.

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