1.8 مليار تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - وام)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أكثر من 1.8 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس، تسجيل 445 مبايعة بقيمة 1.32 مليار درهم، منها 83 مبايعة للأراضي بقيمة 422.93 مليون درهم، و362 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 901.5 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 78 مليون درهم، في منطقة وادي الصفا 2، تليها مبايعة بـ 35 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تليها مبايعة بـ 26 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة. وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق، من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 58 مبايعة بـ 192 مليون درهم، تلتها منطقة جبل علي الأولى، بتسجيلها 7 مبايعات بـ 16 مليون درهم.

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