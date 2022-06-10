«أونكتاد»: الإمارات ضمن الــ 20 الكبار عالمياً باستقطاب الاستثمارات الأجنبية

المصدر: دبي- سيد صالح

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احتفظت الإمارات بصدارتها للدول العربية وبمكانتها ضمن الــ20 الكبار عالمياً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك بحسب «تقرير الاستثمار العالمي 2022» الصادر أمس عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد». ويرصد التقرير حركة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة حول العالم على مدار عام 2021.

وأفاد التقرير بأن الإمارات واصلت تحقيق التقدم في ما يتعلق باستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث ارتفع حجم هذه الاستثمارات بحوالي مليار دولار، لتبلغ 21 مليار دولار، مقارنة مع 20 مليار دولار في 2020.

وبهذا الرقم، احتفظت الإمارات في عام 2021 بصدارتها العربية التي تبوأتها في عام 2020 أيضاً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المُباشرة. وحلت الدولة في المركز الــ 19 عالمياً. وتفوقت في الترتيب العالمي على فرنسا، الدنمارك، النرويج، فنلندا، إسبانيا، إيطاليا، ونيوزيلندا، والتي جاءت جميعها خارج الــ 20 الكبار. وذكر تقرير «أونكتاد» أن الإمارات احتفظت بصدارتها أيضاً لمنطقة غرب آسيا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وفي ما يخص قارة آسيا ككل، فإن الإمارات ظلت ضمن واحدة من 6 دول آسيوية تتركز فيها بشكل رئيسي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المُتوجهة إلى القارة الصفراء. والدول الخمس الأخرى هي الصين، هونغ كونغ، سنغافورة، الهند وإندونيسيا.

وأوضح التقرير أن الدول الست مجتمعة استأثرت بما يزيد على 80% من إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المُباشرة التي استقطبتها آسيا على مدار عام 2021. واستعرض التقرير أبرز الأمثلة لمشروعات تندرج ضمن الاستثمارات الأجنبية المُباشرة داخل الإمارات جرى الإعلان عنها خلال العام الماضي، ومنها إعلان شركة «دي أتش إل» الألمانية للشحن و«توتال» الفرنسية للطاقة، عن إنشاء مشروع للطاقة الشمسية في دبي بقيمة 633 مليون دولار.

استثمارات للخارج

كما احتفظت الإمارات بمكانتها ضمن الــ 20 الكبار عالمياً أيضاً في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي قامت بها في دول أخرى على مدار عام 2021. وشهدت الإمارات ارتفاعاً لافتاً في حجم استثماراتها الأجنبية المباشرة الخارجية خلال العام الماضي، حيث ارتفع إلى 23 مليار دولار، بالمقارنة مع 19 مليار دولار في 2020، ما منحها المركز الــ 17 عالمياً، متفوقة بذلك على الدنمارك والسويد، اللتين نالتا المركزين الــ 18 والــ 19، على التوالي.

وواصلت الولايات المتحدة صدارتها العالمية في الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخارجية، حيث استثمرت 403 مليارات دولار خارج حدودها في 2021، بالمقارنة مع 235 مليار دولار في 2020. وقفزت ألمانيا إلى المركز الثاني، من المركز السادس في 2020، حيث استثمرت 152 مليار دولار خارج حدودها في 2021، بالمقارنة مع 61 مليار دولار في 2020. وقفزت اليابان إلى المركز الثالث، بالمقارنة مع المركز الخامس العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أبرز الخطوات التي اتخذتها مختلف دول العالم في 2021 لتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرة في هذا السياق إلى إعلان أبوظبي منح رخصة افتراضية تُتيح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين في الإمارات استصدار رخصة اقتصادية لمزاولة الأعمال التجارية في أبوظبي من دون أي تدابير مسبقة تتعلق بالحصول على إقامة داخل الدولة.

صدارة أمريكية

احتفظت الولايات المتحدة بالصدارة العالمية، وبارتفاع يجاوز الضعف إذ استقطبت 367 مليار دولار، بالمقارنة مع 151 مليار دولار في عام 2020. وبفارق كبير، احتفظت الصين بالمركز الثاني، حيث استقطبت استثمارات بقيمة 181 مليار دولار، بالمقارنة مع 149 مليار دولار، في عام 2020، كما احتفظت هونغ كونغ بالمركز الثالث.

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