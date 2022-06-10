تراجع أداء أسواق الأسهم.. والسيولة تقارب ملياري درهم

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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تراجعت أسواق الأسهم المحلية في ختام تداولات جلسة أمس بضغط نزول القطاعات القيادية، حيث تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.6% ليغلق عند 3374 نقطة. كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.7% ليغلق عند 9593 نقطة.

واستقطبت الأسهم سيولة نحو ملياري درهم، منها 1.4 مليار درهم بأبوظبي، و452 مليون درهم بدبي. وجرى التداول على نحو 364 مليون سهم، موزعة بواقع نحو 132 مليون سهم في دبي، ونحو 232 مليون سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 16206 صفقات.

سوق دبي

وتراجع مؤشر سوق دبي بضغط نزول معظم القطاعات. وهبطت أسهم قطاع العقار 0.7% مع نزول «الاتحاد العقارية»1% و«إعمار العقارية» 0.8% و«ديار» 0.7%، فيما صعد «إعمار للتطوير» 0.2%. وتراجع قطاع النقل 0.8%. وتراجع قطاع الاستثمار 0.1% بضغط نزول «سوق دبي المالي» 1.5% و«شعاع كابيتال» 0.5%، فيما صعد «دبي للاستثمار» 0.4%. ونزل البنوك 1% مع هبوط «دبي الإسلامي» 1% و«الإمارات دبي الوطني» 1%. كما هبطت أسهم قطاعات الخدمات 2 % والتأمين 0.1%، فيما صعدت أسهم الاتصالات 0.5% والصناعة 4%.

سوق أبوظبي

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.7%. وفي قطاع العقار صعد «الدار» 0.1%، بينما نزل «رأس الخيمة العقارية» 0.7%. وفي القطاع المالي والبنوك صعد «العالمية القابضة» 1.8% و«أبوظبي التجاري» 0.2%، فيما تراجعت أسهم «أبوظبي الإسلامي» 1.5% و«أبوظبي الأول» 0.7%، وصعد «بروج» 1%. وفي قطاع الطاقة ارتفع «أدنوك للتوزيع» 0.5% بينما نزل «دانة غاز» 0.9%. وبقطاع الاتصالات نزل «اتصالات» 2%. وتصدر سهم «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي جاذباً 359 مليون درهم، تلاه «بروج» بنحو 312 مليونا.

الأكثر نشاطاً بسوق دبي

تصدر «أرامكس» النشاط في سوق دبي مستقطباً نحو 228 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» بنحو 65 مليوناً، فيما كان سهم «مصرف السلام السودان» الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.5%.

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