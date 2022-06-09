الإمارات الأولى عربياً في جذب الاستثمار الأجنبي

المصدر: وام

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حلت دولة الإمارات في المركز الأول عربياً، ضمن قائمة الدول الأفضل جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر للعام 2021، وفقاً لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" أونكتاد" الصادر اليوم.

ووفقاً للتقرير، ارتفع حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة من 19.88 مليار دولار خلال 2020، إلى نحو 20.7 مليار دولار في العام الماضي، بما يؤكد مكانة الدولة الريادية في جذب الاستثمارات الأجنبية.

وتناول التقرير، ضمن الإطار العالمي، مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، حيث أكد التقرير تعافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً إلى مستويات ما قبل الجائحة في عام 2021، لتصل إلى 1.58 تريليون دولار بزيادة قدرها 64 في المائة مقارنة بعام 2020.

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