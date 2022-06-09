فوربس تكشف عن أقوى 5 شركات في الإمارات

المصدر: فوربس

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كشفت مجلة فوربس عن أقوى 5 شركات في الإمارات بإجمالي قيمة سوقية 329.3 مليار دولار، في أبريل 2022، وهو ما يمثل 8.23% تقريبًا من إجمالي القيم السوقية لأقوى 100 شركة في الشرق الأوسط في العام نفسه.

فيما يلي أقوى 5 شركات في الإمارات العربية المتحدة.

1- بنك أبوظبي الأول

القطاع: البنوك والخدمات المالية

الرئيس التنفيذي للمجموعة: هناء الرستماني

القيمة السوقية: 68.8 مليار دولار

المبيعات: 8.2 مليار دولار

صافي الأرباح: 3.4 مليار دولار

الأصول: 272.4 مليار دولار

نتج أكبر مصرف في الإمارات عن اندماج بنكي الخليج الأول وأبوظبي الوطني في عام 2016. واليوم، تنتشر أعماله في 19 سوقًا ضمن 5 قارات، ولديه أكثر من 3 ملايين عميل و6,600 موظف.

في عام 2021، استحوذ أبوظبي الأول على وحدة بنك عودة في مصر، بينما سعى لشراء حصة أغلبية في المجموعة المالية هيرميس في مصر، قبل أن يسحب عرضه في أبريل الماضي، لعدم استقرار الأسواق والاقتصادات العالمية.

وتعد هناء الرستماني أول رئيس تنفيذي لبنك أبوظبي الأول، وكانت ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط "أقوى 50 سيدة أعمال في الشرق الأوسط" لعام 2022.

يحتل بنك أبوظبي الأول المركز السادس في إجمالي قائمة أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2022.

2- بنك الإمارات دبي الوطني

القطاع: البنوك والخدمات المالية

الرئيس التنفيذي للمجموعة: شاين نيلسون

القيمة السوقية: 25.8 مليار دولار

المبيعات: 9.8 مليار دولار

صافي الأرباح: 2.5 مليار دولار

الأصول: 187.2 مليار دولار

أسس الإمارات دبي الوطني باندماج بنك دبي الوطني وبنك الإمارات الدولي. ويمارس أعماله في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، وبلغ صافي أرباحه 2.5 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة 34% مقارنة بعام 2020، فيما أسهمت العمليات الدولية بنسبة 38% من إجمالي الدخل لعام 2021.

وفي العام الماضي، وقع البنك اتفاقية مع شركة مصدر لتوفير خدمات استثمارية لأول صندوق استثمار عقاري أخضر في الإمارات بقيمة 258.4 مليون دولار.

يحتل بنك الإمارات دبي الوطني المركز الـ 8 في إجمالي قائمة أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2022.

3- مجموعة &e

القطاع: الاتصالات

الرئيس التنفيذي للمجموعة: حاتم دويدار

القيمة السوقية: 83.1 مليار دولار

المبيعات: 14.5 مليار دولار

صافي الأرباح: 3 مليارات دولار

الأصول: 34.9 مليار دولار

في ديسمبر 2021، استحوذت مجموعة الإمارات للاتصالات (&e) على حصة بنك دبي الإسلامي في شركة الخدمات المالية الرقمية البالغة 50.01% لترفع ملكيتها إلى 100%.

وعقب شهرين، في فبراير 2022 أعلنت المجموعة تغيير علامتها التجارية إلى (&e) لتكشف بعدها عن عدة صفقات ضخمة.

في مارس 2022، وقعت شركتها التابعة رؤية الإمارات (ِE-Vision) اتفاقية مع القابضة (ADQ) للاستحواذ على 57% من "ستارزبلاي أرابيا"، فيما تعمل الشركة مع (ADQ) وألفا ظبي القابضة وبنك أبوظبي الأول، على إطلاق منصة مصرفية رقمية جديدة (Wio).

وتمارس (&e) أعمالها في 16 دولة مثل: المغرب ومصر وباكستان. وفي مايو الماضي، اشترت المجموعة حصة 9.8% من مجموعة فودافون مقابل 4.4 مليار دولار، حسب تقارير صحفية. تحتل المجموعة المركز 9 في إجمالي قائمة أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2022.

4- أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)

القطاع: المرافق

الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب: جاسم حسين ثابت

القيمة السوقية: 41 مليار دولار

المبيعات: 12.4 مليار دولار

صافي الأرباح: 1.6 مليار دولار

الأصول: 49.1 مليار دولار

أسست أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" وأدرجت في سوق أبوظبي للأوراق المالية في عام 2005.

وفي 2020، أصبحت إحدى أكبر شركات المرافق المتكاملة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، بعد اندماجها مع مؤسسة أبوظبي للطاقة، مستحوذة على غالبية أصولها لتوليد المياه والطاقة ونقلها وتوزيعها.

ولدى المجموعة اليوم عمليات في 11 دولة تضم: الإمارات وكندا وغانا والهند والعراق والمغرب وهولندا، وسلطنة عمان والسعودية والمملكة المتحدة وأمريكا.

في ديسمبر 2021، انضمت طاقة إلى تحالف لتنفيذ مشروع بكلفة 3.6 مليار دولار، لخفض الانبعاثات الكربونية لعمليات حقول أدنوك البحرية. تحتل المجموعة المركز 10 في إجمالي قائمة أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2022.

5- الشركة العالمية القابضة (IHC)

القطاع: الاستثمار

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب: سيد بصر شعيب

القيمة السوقية: 110.6 مليار دولار

المبيعات: 7.8 مليار دولار

صافي الأرباح: 3.2 مليار دولار

الأصول: 24.2 مليار دولار

أسست الشركة العالمية القابضة (IHC) عام 1998، للمساهمة في تنويع وتطوير القطاعات التجارية غير النفطية في الإمارات، وتغطي استثماراتها 8 قطاعات: العقارات والزراعة والرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات والمرافق والصناعات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبيع بالتجزئة والترفيه ورأس المال.

وقد استحوذت الشركة على 60% من شركة أفكار للاستثمار المالي والعقاري و41% من شركة نصار الرفاعي التجارية في العام الماضي.

كما استحوذت أيضًا من خلال شركاتها التابعة على كل من إیبیكس الوطنیة للاستثمار، وشركة الخیام المركزیة وبدوار للتصمیم الداخلي.

وقد ضمت 302 شركة تابعة بحلول نهاية عام 2021. تحتل المجموعة المركز 12 في إجمالي قائمة أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2022.

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