الإمارات ضمن الـ 20 الكبار في استقطاب الاستثمارات

المصدر: دبي - سيد صالح

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احتفظت الإمارات بصدارتها للدول العربية، وبمكانتها ضمن الـ 20 الكبار عالمياً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المُباشرة، بحسب تقرير «تقرير الاستثمار العالمي، 2022»، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد». ويرصد التقرير حركة تدفق الاستثمارات الأجنبية المُباشرة في كافة دول ومناطق العالم، على مدار عام 2021.

وأفاد التقرير بأن الإمارات واصلت تحقيق التقدم، في ما يتعلق باستقطاب الاستثمارات الأجنبية المُباشرة، حيث ارتفع حجم هذه الاستثمارات التي استقطبتها الدولة على مدار العام الماضي، بحوالي 1 مليار دولار، ليبلغ 21 مليار دولار، بالمقارنة مع 20 مليار دولار في 2020.

وبهذا الرقم، احتفظت الإمارات في عام 2021 بصدارتها العربية، التي تبوأتها في 2020 أيضاً، في ما يتعلق استقطاب الاستثمارات الأجنبية المُباشرة، فيما نالت المركز الـ 19 عالمياً. وتفوقت الإمارات في الترتيب العالمي على فرنسا، الدنمارك، النرويج، فنلندا، إسبانيا، إيطاليا، ونيوزيلندا، والتي جاءت جميعها خارج الـ 20 الكبار.

وذكر التقرير أن الإمارات احتفظت بصدارتها أيضاً لمنطقة غرب آسيا في في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المُباشرة. وفي ما يخص قارة آسيا ككل، أن الإمارات ظلت ضمن واحدة من ست دول آسيوية، تتركز فيها بشكل رئيس الاستثمارات الأجنبية المُباشرة المُتوجهة إلى القارة الصفراء. والدول الخمسة الأخرى هي الصين، هونغ كونغ، سنغافورة، الهند وإندونيسيا. وأضاف التقرير أن الدول الست مُجتمعة، استأثرت بما يزيد على 80 % من إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المُباشرة التي استقطبتها آسيا على مدار عام 2021.

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