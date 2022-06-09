تعاون بين «أمازون» و«ديليفرو»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت أمازون عن تعاونها مع ديليفرو، لتتيح لأعضاء أمازون برايم، فرصة الاستفادة من مزايا عضوية فئة ديليفرو بلس الفضية مجاناً، ولمدة 12 شهراً. وتبلغ قيمة اشتراك فئة ديليفرو بلس الفضية 19 درهماً شهرياً، ويمكن لأعضاء أمازون برايم الاستفادة من هذا العرض المحدود، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني http://deliveroo.ae/amazon-prime.

وعند الاشتراك في فئة ديليفرو بلس الفضية، يستفيد أعضاء أمازون برايم من خدمة توصيل مجانية، وغير محدودة، لجميع الطلبات التي تتجاوز قيمتها 80 درهماً إماراتياً من مختلف المطاعم التي يضمها التطبيق في جميع أنحاء دولة الإمارات. وتضم شبكة ديليفرو حالياً عدداً من سلاسل المطاعم المفضلة، مثل فايف جايز، وذا تشيز كيك فاكتوري، وماكدونالدز، بالإضافة إلى مجموعة من المطاعم المحلية المستقلة، مثل بيكل، وبت فاير بيتزا، والصفدي. وتضمن ديليفرو خدمات توصيل سريعة للغاية من هذه المطاعم، لتصل خلال 30 دقيقة.

ويمكن لجميع الراغبين في دولة الإمارات، الاشتراك في عضوية برايم، أو التسجيل لفترة تجريبية مجانية لمدة 30 يوماً، على الموقع www.amazon.ae/prime، والاستفادة من عرض عضوية فئة ديليفرو بلس الفضية، بالإضافة إلى الحصول على مجموعة واسعة من عروض التسويق والمحتوى الترفيهي الحصرية، لأعضاء برايم في الإمارات.

وقال رونالدو مشحور نائب رئيس شركة أمازون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: يسرنا التعاون مع ديليفرو لتوفير خدمات توصيل مجانية وغير محدودة، لأعضاء أمازون برايم في دولة الإمارات. وتمثّل هذه الخطوة دليلاً آخر على جهودنا المبتكرة والمستمرة، الهادفة إلى تزويد عملاء برايم بعروض تجعل حياتهم أفضل وأسهل كل يوم.

ويتيح هذا العرض الجديد لأعضاء برايم في جميع أنحاء الإمارات، الاستمتاع بوجباتهم المفضلة بسرعة وسهولة، دون مغادرة منزلهم، وهو ما يمثّل إضافة مميزة للمجموعة الواسعة من خيارات التسوق والخصومات والمحتوى الترفيهي، التي توفرها عضوية أمازون برايم، مثل خدمة برايم فيديو المجانية.

من جهته، قال أنيس حرب، المدير العام لشركة ديليفرو في منطقة الشرق الأوسط: «مسرورون بالتعاون مع شركة أمازون الشهيرة، بمنهجيتها التي تركز على العملاء، لإطلاق هذا العرض الخاص بأعضاء أمازون برايم في الإمارات، والذي يتيح لهم الحصول على خدمات توصيل مجانية لجميع وجباتهم، وعلى مدار اليوم. وتنسجم هذه الخطوة مع جهودنا في توفير قيمة أكبر للعملاء في الإمارات».

وعند الاشتراك في فئة ديليفرو بلس، يمكن للأعضاء الاستفادة من خدمة توصيل مجانية وغير محدودة للطلبات، التي تتوافق مع متطلبات الحد الأدنى للسعر، ومن جميع المطاعم والمتاجر ضمن شبكة ديليفرو. وتمثّل ديليفرو بلس مجالاً استثمارياً هاماً بالنسبة للشركة.

حيث تهدف إلى توفير خدمات قيّمة للعملاء، وتعزيز مستويات الولاء والاحتفاظ بالعملاء، فضلاً عن استقطاب مزيد من المستخدمين، لتوسيع قاعدة عملاء الشركة، التي تضم ملايين المستخدمين في الإمارات. ويمكن للعملاء في الإمارات، التسجيل في فئتي ديليفرو بلس الفضية أو الذهبية. وتقدّم الفئة الذهبية توصيلاً مجانياً لجميع الطلبات التي تتجاوز قيمتها 30 درهماً، وذلك مقابل اشتراك شهري بقيمة 39 درهماً فقط، فيما توفر الفئة الفضية توصيلاً مجانياً للطلبات التي تتجاوز قيمتها 80 درهماً، مقابل اشتراك بقيمة 19 درهماً شهرياً.

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