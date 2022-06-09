مواطن يفوز بجائزة من «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها، عن نتائج سحبها الجديد للفوز بجائزة مالية تبلغ 100 ألف درهم. تمت عملية السحب بحضور ممثل من اقتصادية دبي، الذي قام بسحب الكوبون الفائز باسم المواطن زكريا يحيي راشد.

وهذه هي المرة السادسة على التوالي، التي يفوز بالجائزة من مواطني الإمارات، حيث فازت المواطنة شيماء مصدق في السحب الخامس، الذي تم تنظيمه في الخامس من يناير الماضي، والمواطنة عائشة صائب في السحب الرابع في الخامس من نوفمبر 2021، كما فاز المواطن الإماراتي مبارك الدرمكي في السحب الثالث من 1 يوليو إلى 29 أغسطس، وسبقه الشاب هزاع الحوسني في السحب الثاني عن الفترة من 1 مايو حتى 29 يونيو 2021، فيما فازت إماراتية أيضاً في السحب الأول الذي نظم من 1 مارس إلى 29 أبريل 2021.

وأطلقت «دبليو كابيتال» في مارس 2021، خمسة جوائز بقيمة 100 ألف درهم في كل مرة، بقيمة إجمالية 500 ألف درهم، وتعد الجائزة الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، التي تقدمها شركة تعمل في الوساطة العقارية، فيما أعلنت عن جائزة إضافية بقيمة 100 ألف درهم، في أبريل الماضي.

وقال وليد الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية: نبارك للفائز الحصول على الجائزة، ونؤكد على مواصلة عروضنا الترويجية الجاذبة للعملاء، وتقديم أفضل الخدمات للعملاء، حتى نحفز المبيعات العقارية في دبي.

وذكر أنه تم مراعاة كافة الإجراءات التنظيمية للسحب الأخير، الذي استمر قرابة شهرين، وتم إجراؤه في يوم 20 مايو 2022، وكان يشترط شراء عقار عبر شركة «دبليو كابيتال»، حتى يستطيع العميل المنافسة على الجائزة الكبيرة.

وأضاف أن المواطن الإماراتي، يعتبر أكبر المستثمرين بقطاع العقارات في دبي، وفق أحدث تقارير صادرة عن دائرة الأملاك والأراضي في دبي.

مؤكداً أن الإمارة توفر أفضل بيئة للعيش والعمل والاستثمار، في ظل ما تقدمه من أعلى معايير جودة الحياة والسعادة، مشيراً إلى ضرورة توجه الشباب للاستثمار مبكراً في القطاعات الأكثر أماناً، مثل عقارات دبي، إذ تعرف الإمارة بكونها واحدة من أكبر أسواق الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، طلباً لشراء أو استئجار العقارات.

وأشار إلى الالتزام بكافة اشتراطات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، والمطلوبة لتنظيم مثل هذه السحوبات، وسط مستويات شفافة عالية، مع تحقيق العدالة لكافة العملاء المطابقين للشروط، موضحاً أنه تم نقل عملية السحب في بث مباشر، عبر صفحته الرسمية في «إنستغرام».

وأكد أن هذه العروض والجوائز، إحدى وسائل الشركات في تنشيط مبيعات العقارات، وجذب العملاء لزيادة الزخم الشرائي للأفراد والشركات، مع تسليط الضوء على فرص الاستثمار الجاذبة المتاحة في السوق.

وكشف وليد الزرعوني، أن «دبليو كابيتال» حريصة على التسويق لكبرى العلامات العقارية الأبرز في الإمارات، وتزيد من الخيارات أمام المستثمرين والمستهلكين النهائيين، كما تسوق لجميع الفئات العقارية، بدءاً من المشروعات الموجهة لذوي الدخل المتوسط والمحدود، وصولاً إلى المشروعات والمجمعات الفاخرة.

وقال الزرعوني، إن القطاع العقاري في دبي، يعيش حالة من الزخم المتجدد، ويسجل مستويات قياسية على صعيد المبيعات والمعاملات العقارية، وسط استمرار الطلب القوي في السوق.

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