«إكس إف إكس» تفتتح متجراً جديداً في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «XFX»، إحدى العلامات التجارية الرائدة عالمياً في مجال بطاقات الرسوم، عن إطلاق متجرها الجديد، والذي سيوفر لعشاق ألعاب الكمبيوتر، مجموعة كاملة من بطاقات الرسوم الحديثة.

قام بافتتاح المتجر الجديد، صني نارين مدير عام شركة XFXForce Technology، مع فريق XFX الشرق الأوسط بكامله. وقد حضر الحدث عدد من أهم محترفي الألعاب الإلكترونية، وكبار تجار التجزئة والبائعون والموزعون والبائعون من الصناعة. وحضر من هونغ كونغ والولايات المتحدة الأمريكية، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «XFX».

يقع المتجر الجديد في منطقة بر دبي، وتم تصميمه بشكل يشبه الجراج لمحطة فضائية حديثة، لعرض منتجات كمبيوتر متطورة. ويحتوي المتجر على قسم لطباقات الرسومات، وواحد لأجهزة الكمبيوتر الشخصي، وواحد للمكونات التي تدخل في بناء أجهزة الكمبيوتر.

وقال صني: المتجر مجهز بالكامل، بجميع المكونات التي يحتاجها المرء، لتصميم جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص به. سيحصل عشاق الألعاب أيضاً على فرصة للقاء فريقنا الفني، وسيكون فريقنا سعيداً للتشاور معهم، لبناء جهاز كمبيوتر مخصص للألعاب من اختيارهم. ويمكنهم الاختيار من بين مجموعة من أفضل أجهزة الكمبيوتر المخصصة للألعاب لدينا في فئتها، والتي تلبي احتياجات المبتدئين إلى المتحمسين إلى المحترفين.

وأضاف: سيكون المتجر أول من يطلق بطاقات XFX AMD Radeon الرسومية في نفس الوقت عالمياً، وبنفس الأسعار الدولية. أصبح لدينا اليوم مخزون متاح لجميع منتجاتنا الحديثة، التي تم إطلاقها في جميع أنحاء العالم.

وتابع: بفضل قدرات التصنيع الخاصة بنا، والاتصال المباشر بالفريق الفني في المصنع، نحن أول من يحصل على التحديثات حول التطورات والميزات الجديدة في منتجات XFX، ونحن في أفضل وضع لتقديم خدمات الاستشارة للمستخدم، وأفضل السبل التي يمكن استخدامها لتحسين الأداء، وتقديم تجربة مثالية للمستخدم.

أنشأت XFX منطقة تجربة جديدة تماماً، ومجهزة بأحدث آلات ومكونات الألعاب.

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