زوهو تستعد لإطلاق مؤتمرها الأول لتكنولوجيا التعليمات البرمجية المنخفضة للمنطقة في دبي

المصدر: دبي- البيان

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تستعد «زوهو»، وهي شركة تكنولوجيا عالمية، لإطلاق فعاليتها العالمية «زوهو كرياتور رود شو»، مؤتمر المستخدمين لتكنولوجيا التعليمات البرمجية المنخفضة، في دبي.

وذلك لأول مرة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويهدف المؤتمر إلى تمكين المؤسسات وفرق تكنولوجيا المعلومات، من الاستفادة من الإمكانات الكاملة لتكنولوجيا التعليمات البرمجية المنخفضة Low -code، فضلاً عن تعزيز قدرات عدد أكبر من المطورين للبرامج دون الخبرة في البرمجة في المنطقة. ومن المقرر إقامة الفعالية خلال الفترة يومي 12 إلى 13 يونيو الجاري، في فندق كونراد بدبي.

وقال علي شبدار، المدير الإقليمي لزوهو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «نتطلع قدماً للانطلاق بجولتنا الترويجية العالمية لتكنولوجيا التعليمات البرمجية المنخفضة الأولى في المنطقة.

والاستمرار في توسيع نطاق شبكتنا المتنامية من المطورين، عبر مختلف أنحاء العالم. حيث ستوفر هذه الفعالية، منصة محورية لأصحاب الأعمال والمهنيين دون الخبرة التقنية من التعاون في ما بينهم، لتعزيز مستويات الفهم والتبني للتكنولوجيا، وتحويل أفكارهم إلى تطبيقات عملية، وكذلك صقل مهاراتهم في التكنولوجيا المعاصرة».

وتعد تكنولوجيا التعليمات البرمجية المنخفضة، منصة قائمة على السحابة، تتيح للمبرمجين المحترفين، إلى جانب المستخدمين دون الخبرة الفعلية بالتعليمات البرمجية المعقدة من إمكانية إنشاء تطبيقات وأتمتة جوانب مختلفة من أعمالهم بشكل أسرع، من خلال علامات ترميزية مبنية مسبقاً.

متوفرة كواجهة استخدام مرئية بطريقة السحب والإفلات. وبالتماشي مع رؤية الإمارات نحو تمكين وتطوير قوى عاملة متقدمة من الناحية التكنولوجية، فإن المؤتمر سيقدم تجربة شاملة حول التعليمات البرمجية المنخفضة للشركات، وفرق تكنولوجيا المعلومات، من أجل التشجيع على تبني التكنولوجيا، وتعزيز قدرات المطورين دون الخبرة البرمجية، وتسهيل عملية تطوير التطبيقات.

وسيضم الحدث المنعقد على مدار يومين، سلسلة من العروض التفاعلية، والجلسات التوضيحية لمناقشة الإمكانات المختلفة لمنصة التعليمات البرمجية المنخفضة، وطرق الاستفادة منها، وفقاً للاحتياجات المتنوعة للمؤسسات. وسيسهّل المؤتمر أيضاً إمكانية عقد لقاءات فردية مع اختصاصيي «زوهو كرياتور»، الذين سيقدمون التوجيه والإرشاد والتدريب، بجانب الدعم التقني في مرحلة الانضمام للمنصة.

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