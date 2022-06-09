الفردان للصرافة تطلق بطاقة «ترافيلز بلس بلاتينيوم فيزا» في فروعها بالإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة الفردان للصرافة إطلاق بطاقة «ترافيلز بلس بلاتينيوم فيزا». وتعتبر بطاقة فيزا مسبقة الدفع القابلة لإعادة التعبئة الأسلوب الأمثل والطريقة الأذكى والأكثر ملاءمة للسفر، فضلاً عن إمكانية الاستفادة بمجموعة من المزايا الحصرية، وتعد حلاً مثالياً للعملاء ممن لديهم مجموعة متنوعة من الاحتياجات.

وتوفر البطاقة الجديدة للعملاء تجربة استثنائية، إذ يمكن استخدامها لأغراض السفر، والترفيه، والعمل، والتعليم، أو للاستخدامات الأخرى خلال الإقامة في الإمارات.

كما توفر البطاقة للعملاء إمكانية الحصول على أفضل أسعار التصريف للعملات الأجنبية ضمن فئتها قبل السفر، فضلاً عن إجراء المعاملات بأي عملة مفضلة على مواقع التجارة الإلكترونية المعتمدة من فيزا كارت في جميع أنحاء العالم. كما يمكن لحاملي البطاقات استبدال العملات غير المستخدمة المتوفرة في البطاقة بالدرهم الإماراتي.

وتعد البطاقة وسيلة آمنة ومريحة لإدارة الأموال، بفضل تقنيات الحماية «رقاقة ورقم التعريف الشخصي»، وتتضمن أحدث الوسائل التكنولوجية مع ميزة الدفع بدون تلامس «انقر للدفع». تُقبل بطاقة «ترافيلز بلس بلاتينيوم فيزا» في كافة منافذ التسوق والمتاجر عبر الإنترنت تقريباً، ويمكن استخدامها لسحب النقود من أي جهاز صراف آلي.

وقال حسن فردان الفردان، الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة: «تعتبر شركة الفردان للصرافة من الشركات الداعمة لأفراد المجتمع منذ عام 1971، ومن خلال إطلاق بطاقة «ترافيلز بلس بلاتينيوم فيزا» الإصدار الأحدث ضمن المجموعة، نسعى لتزويد عملائنا بتجربة سهلة وآمنة ومتميزة، يسعدنا أن نكون على مستوى ثقة عملائنا القدامى عبر توفير هذه التجربة المريحة.

وقال حسن جابر، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة: قمنا بتوفير بطاقة «ترافيلز بلس بلاتينيوم فيزا» متعددة العملات مع مجموعة من المزايا، حيث يمكن لعملائنا تحميل ما يصل إلى 20 عملة على البطاقة، والتمتع بخدمات مميزة ضمن أكثر من 80 فرعاً للفردان للصرافة، وقريباً سيستطيع العملاء شحن بطاقاتهم بسهولة من حساباتهم المصرفية في دولة الإمارات باستخدام تطبيق الفردان للصرافة (ألفا باي)».

وقالت الدكتورة سعيدة جعفر، المدير الإقليمي ونائب الرئيس الأول لعمليات «فيزا» في منطقة مجلس التعاون الخليجي: يسعدنا أن تكون شركة الفردان للصرافة ضمن قائمة شركائنا منذ فترة طويلة في الإمارات، والذين يشاركوننا التزامنا بنظام مدفوعات موثوق وآمن يحل بديلاً عن التداول النقدي، ويحقق التكامل المالي.

سيكون التعاون مع شركة الفردان للصرافة وثيقاً لتمكين توسعها الرقمي وإدخال تقنية الدفع العالمية من «فيزا»، والتي ستجلب مزايا الأمان والراحة والقبول العالمي للعدد المتزايد من المستهلكين في الإمارات، الذين يفضلون المدفوعات غير النقدية.

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