«موديز»: صفقة «دي بي وورلد» و«سي دي بي كيو» إيجابية ائتمانياً

المصدر: دبي - سيد صالح

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وصفت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين «موديز»، الصفقة التي أعلنت عنها مجموعة «دي بي وورلد ليمتد»، والمجموعة الاستثمارية العالمية «كيس دي ديبو إي بلاسمان دو كيبك - سي دي بي كيو»، أخيراً، بأنها إيجابية ائتمانياً.

وكانت «دي بي وورلد» و«سي دي بي كيو»، قد أعلنتا في السادس من يونيو الجاري، عن صفقة بقيمة 5 مليارات دولار، تستثمر بموجبها الثانية في ثلاثة من الأصول الرئيسة المملوكة للأولى في الإمارات.

وبحسب تقرير أصدرته «موديز»، فإن هذه الصفقة إيجابية من حيث المنظور الائتماني، لأنها تدعم مصداقية إدارة «دي بي وورلد»، تُثبت قدرتها على الوصول الجيد إلى التمويل الرأسمالي، كما تُحسن مستوى السيولة لديها على نحو هائل، ما يتيح للمجموعة الوفاء بالتزاماتها في غضون الــ 18 شهراً المُقبلة من مصادر السيولة المتوفرة.

وذكر تقرير «موديز»، أن أداء «دي بي وورلد» كان قوياً في عام 2021. وعليه، تتوقّع «موديز» أن تواصل المجموعة تحقيق النمو في عام 2022، في ما يتعلق بمستوى التدفق النقدي.

وكذلك الربحية، وذلك على الرغم من تباطؤ النمو في حجم المناولة منذ مطلع العام بسبب الظروف الجيوسياسة العالمية الراهنة. وعليه، تتوقّع «موديز» أيضاً أن تشهد «دي بي وورلد» مزيداً من التحسن في قدرتها على سداد الديون، على صعيدي نسبة الديون إلى الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين، ونسبة الدين إلى التدفقات النقدية المُتولّدة من العمليات، حتى نهاية عام 2022.

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