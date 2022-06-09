تعاون بين «جي 42 كلاود» و«كومفولت» للارتقاء بخدمات الحوسبة السحابية في المنطقة

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت «جي 42 كلاود»، التابعة لمجموعة «جي 42» المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وشركة كومفولت، عن تعزيز تعاونهما لإنشاء منصة لخدمات إدارة البيانات الذكية في دولة الإمارات، وستجمع هذه المنصة بين حماية البيانات والحلول السحابية للتعافي من الكوارث، وستخضع لأفضل المعايير أمن البيانات والحوكمة، والكشف الإلكتروني عن البيانات المخزنة.

وسيعمل الجانبان، بموجب التعاون الجديد، على تعزيز مستويات أمان وموثوقية الحلول السحابية لمختلف تطبيقات الأعمال في الدولة والمنطقة، وذلك بالتزامن مع زيادة الاعتماد الكبير على الحوسبة السحابية بشكل كبير، ما نجم عنه تنامي مخاطر الثغرات الأمنية وبرامج الفدية، وبطبيعة الحال، زيادة التوجه نحو حلول النسخ الاحتياطي، وحماية الأصول الرقمية.

ومع تنامي حاجة العملاء في مختلف القطاعات لتطوير أعمالهم، واستكشاف فرص جديد للنمو، تتعاون كومفولت و«جي 42 كلاود»، لاستكشاف وسائل جديدة لدعم الحكومة والشركات، في خفض تكاليف تكنولوجيا المعلومات، وتسريع مسيرتهم نحو التحول الرقمي، وتعزيز أمان بياناتهم، وأتاحتها دائماً عبر منصة جي 42 السحابية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وجرى الإعلان عن هذا التعاون، خلال حفل أقيم في مقر شركة «جي 42 كلاود» في أبوظبي، بحضور طلال القيسي، الرئيس التنفيذي لشركة «جي 42 كلاود»، وفادي ريشماني نائب الرئيس الإقليمي، والمدير العام لشركة كومفولت في منطقة جنوب شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

ويأتي هذا التعاون، استكمالاً لهدف «جي 42 كلاود» في دعم الابتكار الرقمي، مع التركيز بشكل أساسي على سيادة البيانات، وهذا ينسجم مع تركيز كومفولت على توفير التكنولوجيا والخدمات التي تراعي متطلبات حماية البيانات المحلية. ويوجد حالياً العديد من المؤسسات الحكومية والتعليمية والشركات في المنطقة التي تستخدم حلول «جي 42 كلاود»، في عدد من التطبيقات، ابتداءً من المشاريع الهامة في مجال الصحة والعناية بالمواطنين، وصولاً إلى العروض المتطورة في قطاعات المال والطاقة.

وقال طلال القيسي: يسعدنا انضمام كومفولت إلى قائمة شركائنا الاستراتيجيين، إذ تركز خدمات جي 42 السحابية على أمن البيانات والخصوصية والحوكمة، وستشكل إضافة قيّمة إلى حلول إدارة البيانات الذكية من كومفولت، وستعزز من خدمات التعافي من الكوارث، ومن مسيرة التحول الرقمي للشركات في جميع أنحاء المنطقة.

وقال فادي ريشماني: هذه الشراكة تعزز من نمو أعمال الشركتين في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونتطلع إلى ترسيخ هذه العلاقة مع جي 42، والتعاون لتقديم خدمات أفضل إلى العملاء، والارتقاء بتجربتهم في إدارة بياناتهم إلى مستويات غير مسبوقة.

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