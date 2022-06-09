تسهيل تحصيل رسوم معاملات التسجيل والترخيص التجاري بدبي بالتعاون مع رضا الأنصاري للصرافة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت إدارة تنمية الإيرادات في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن تعاونها مع «رضا الأنصاري للصرافة» لتسهيل عمليات دفع رسوم التسجيل والترخيص التجاري للشركات المسجلة في إمارة دبي وفق أعلى معايير السرعة والسهولة والأمان.

وذلك عبر أكثر من خمسة وأربعين فرعاً لشركة «رضا الأنصاري للصرافة» المنتشرة في جميع أنحاء الدولة. وتأتي هذه المبادرة في إطار رفع سعادة المتعاملين عبر الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وإتاحة قنوات الدفع المتّسمة بالأمان والسرعة.

وبموجب التعاون، سيتمكن العملاء من الوصول إلى خدمات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، مثل دفع وسداد رسوم معاملات إصدار التراخيص وإلغاء وتعديل وتجديد الرخص والشهادات التجارية، إلى جانب التصاريح التجارية، والكثير من الخدمات الأخرى عبر فروع شركة «رضا الأنصاري للصرافة» المنتشرة في دولة الإمارات، والتي تتيح الدفع باستخدام البطاقات الائتمانية أو الدفع نقداً.

وقال ناصر محمد المازم، مدير إدارة تنمية الإيرادات في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي:

يأتي التعاون مع «رضا الأنصاري للصرافة» في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والتي نسعى من خلالها إلى المرونة في تقديم الخدمات والتسهيل على أصحاب الأعمال بإمارة دبي في إطلاق وتوسيع أعمالهم دون الحاجة إلى عمليات وإجراءات مطولة.

ونركز في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي على تعزيز بيئة الأعمال بالإمارة وتسهيل عملية بدء وتأسيس الشركات التي ترغب في العمل والانطلاق من الإمارة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تنافسية دبي عالمياً، باعتبارها المنصة المثالية للتوسع واستدامة الشركات الإقليمية والعالمية.

وقال حميد الأنصاري، المدير التنفيذي لشركة رضا الأنصاري للصرافة: يسرنا التعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لتسهيل عملية دفع الرسوم على الشركات المسجلة في الإمارة وتأمينها بشكل مريح وموثوق، الأمر الذي سيرفع من مستوى الجودة في التعامل التي دأبت على تقديمها شركة رضا الأنصاري إلى عملائها.

وتعد خدمة تحصيل رسوم التسجيل والترخيص التجاري الأحدث من بين العديد من الخدمات المتوفرة لدينا، بما في ذلك تحويل الأموال وصرف العملات الأجنبية والرواتب وسداد فواتير بطاقات الائتمان ومدفوعات تذاكر الطيران ودفع فواتير الخدمات، وغير ذلك.

وتعد شركة «رضا الأنصاري للصرافة» واحدة من أقدم وأبرز شركات الصرافة في الدولة، وتأتي قوة الشركة من قاعدة قوية من العملاء، والتي تشكلت عبر أكثر من ستة عقود من الخدمات. ومع أكثر من 45 فرعاً في جميع أنحاء الدولة، تسعى الشركة جاهدة لتقديم حلول تحويل الأموال والدفع الأكثر موثوقية وفعالية.

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