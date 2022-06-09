«ريسبونس بلس القابضة» تطلق «ارتقاء» لخدمات التدريب بقطاع الرعاية الصحية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «ريسبونس بلس القابضة»، إحدى الشركات المتخصصة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في الإمارات، إطلاق «ارتقاء» بالتعاون مع «مركز هيلث تك» للتدريب، وذلك بهدف تزويد قطاع الرعاية الصحية بخدمات التدريب الخاص بالشركات، بمعايير ذات مستوى عالمي.

و«ارتقاء» نموذج ديناميكي يقوم على إنشاء حلول خاصة تتماشى مع احتياجات كل مؤسسة، حيث يتم تصميمها بطرق مختلفة كفيلة بتلبية متطلبات العميل بأفضل الطرق، مع الأخذ في الاعتبار التطبيقات الميدانية والمباشرة، بما يتيح تقدير الحلول المقدّمة للمتطلبات الرئيسية. كما يقدّم برنامج «ارتقاء» المشورة في ما يتعلق بتنمية رأس المال البشري، وابتكار برامج من شأنها تعزيز مستوى المهارات على الصعيدين الشخصي والمهني.

وستباشر «ارتقاء» العمل في قطاع الرعاية الصحية، حيث ستنشئ برامج لتطوير مهارات الموظفين، ما يعود بالفائدة الكبيرة على هذا القطاع، ذلك أنّ تعزيز المهارات الشخصية ضمن الفريق يفيد المؤسسة كلها بشكل كبير على المدى الطويل، ما يؤدي في نهاية الأمر إلى تعزيز قطاع الرعاية الصحية بصورة عامة.

وقال توم لويس، الرئيس التنفيذي في «ريسبونس بلس القابضة»: تقوم استراتيجية «ريسبونس بلس» على اعتماد نموذج عمل ديناميكي للغاية، وهو نموذج مصمم بدقة لملء أيّ ثغرة في قطاع الرعاية الصحية.

ومن خلال «ارتقاء»، تستعد شركة «ريسبونس بلس» للتعامل مع المهارات الشخصية والتدريب على خدمة العملاء، وهو مجال يحتاج إلى جهود متواصلة لتطويره. والخدمات الفرعية في برنامج «ارتقاء» تتضمن تطوير تجربة العملاء، من خلال تدريبات التسوّق المقنّع، وبرامج خدمة العملاء، وميزة استرداد الخدمة، وإدارة العملاء المتطلبين، وآداب التخاطب عبر الهاتف والبريد الإلكتروني.

وكذلك البرامج التنفيذية، مثل البرامج المعتمدة والدورات القصيرة وتنمية المهارات القيادية. كما تقدم «ارتقاء» خدمات استشارية لتحليل احتياجات التعلم وتدريب المتحدثين التنفيذيين وإدارة أنظمة التعلم.

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