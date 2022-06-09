هيئة المنطقة الحرة الدولية بدبي تطلق حلول التأمين الصحي المخصصة

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت هيئة المنطقة الحرة الدولية في دبي إطلاق إفزا لايف، وهو عبارة عن برنامج خدمات حصرية في مجال التأمين الصحي يمكن للشركات المسجلة ضمن هيئة المنطقة الحرة الدولية والشركاء الاحترافيين الاستفادة منها. وتهدف إفزا لايف، بالشراكة مع شركة برايم لوساطة التأمين وشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام، إلى تقديم حلول تأمين طبي مخصصة للشركات المرخص لها والشركاء الاحترافيين والموظفين العاملين في المنطقة الحرة التابعة لهيئة المنطقة الحرة الدولية، وذلك بمزايا استثنائية وبأقساط تنافسية عبر 5 مستويات.

جرى التوقيع على مشروع الخدمات في حفل أقيم في قاعة المناسبات في مكاتب هيئة المنطقة الحرة الدولية في واحة السيليكون بحضور جوشين كنيخت، الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الحرة الدولية، وإس. فينكاتشالام، الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام، ورامي الدادا، المدير التنفيذي للعمليات في شركة برايم لوساطة التأمين.

وتتعاون هيئة المنطقة الحرة الدولية مع شبكة واسعة من الشركاء المحترفين من جميع أنحاء العالم، بهدف تزويد رواد الأعمال بمجموعة من الخدمات التي تدعم احتياجاتهم. ويركز نهج هيئة المنطقة الحرة الدولية بشكل أساسي على تزويد العملاء بحلول مرنة وعمليات مبسطة لدعم منظومة إيجابية تشجع النجاح. كما يمكن لرواد الأعمال الاستفادة من مجموعة حديثة من حلول المكاتب والتخزين وسط وسائل الراحة والخدمات القيّمة التي تدعم النمو الشامل في سياق مجتمع يركز على الأعمال التجارية، والتي يوفرها مجمع هيئة المنطقة الحرة الدولية للأعمال.

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