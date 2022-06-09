«ماروبيني» تستحوذ على حصة في «لوناتوس» لحلول الرعاية الصحية المتكاملة بالشرق الأوسط

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة ماروبيني عن استثمار حصلت بموجبه على حصة أقلية من أسهم «لوناتوس» التي تتخذ من دبي مقراً لها. ويأتي هذا الاستثمار كتأكيد على مدى جاذبية قطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط عموماً والإمارات خصوصـاً الذي يشهد نمواً متسارعاً مدفوعاً بالنفقات المتدفقة من كل من القطاعين العام والخاص، والتي تعزز بدورها من اهتمام الشركات الدولية وتجذبها للاستثمار في هذا القطاع المتنامي في المنطقة.

وتُعد «لوناتوس» إحدى الشركات الرائدة على مستوى الشرق الأوسط في مجال توفير حلول الرعاية الصحية المتكاملة بداية من الإجراءات التنظيمية مروراً بخدمات التسويق والمبيعات والتوزيع وصولاً إلى إدارة سلاسل التوريد لشركات الأدوية والأجهزة الطبية العالمية. و«ماروبيني» فهي مؤسسة يابانية قابضة عالمية ذات تواجد دولي، تقوم على تشغيل شبكة من الأعمال والخدمات في مجال الرعاية الصحية والصناعات الطبية في الصين ومنطقة الآسيان وغيرها من الدول، وتأتي خطوة الاستثمار في «لوناتوس - Lunatus» بهدف توسيع شبكة أعمال الشركة على نطاق عالمي، حيث ترى الشركة إمكانات نمو مستقبلية في أعمال المستحضرات الصيدلانية والخدمات الطبية في منطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد.

وبفضل هذا الاستثمار ستتمكن «ماروبيني» من استخدام شبكة «لوناتوس» الإقليمية الواسعة، في بناء جسر بين أسواق اليابان والشرق الأوسط، وتعمل من خلالها على توفير المستحضرات الصيدلانية اليابانية والأجهزة الطبية العالية الجودة في منطقة الشرق الأوسط بهدف تلبية الطلب المتنامي في المنطقة. كما تعتزم الشركتان من خلال الخبرات المشتركة استكشاف فرص توسيع الأعمال التجارية في مختلف الأسواق الناشئة الأخرى بما فيها أسواق منطقة الآسيان وإفريقيا.

وقال إيسوكي كاميد، المدير العام لقسم الرعاية الصحية والأعمال الطبية في «ماروبيني»: «نفخر بتأسيس شراكة تحالف استراتيجي مع لوناتوس، ومعاً سنواصل استكشاف فرص النجاح والنمو في سوق المستحضرات الصيدلانية في الشرق الأوسط. ونحن في ماروبيني نركز على السوق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كونه يتمتع بإمكانات نمو كبيرة، وسيمكننا هذا الاستثمار من توسيع شبكة أعمالنا في مجال المستحضرات الصيدلانية والأجهزة الطبية من الصين إلى الشرق الأوسط وإفريقيا. كما أننا نسعى من خلال هذه الجهود إلى تقليل الفجوة في قطاع الرعاية الصحية على المستوى العالمي والإقليمي، وتوفير خدمة قيّمة لجميع المرضى والأسر وتحقيق أفضل العوائد لأصحاب المصلحة المعنيين».

وقالت الدكتورة لينا القوتلي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «لوناتوس»: نجحنا على مدى السنوات الـ19 في بناء واحدة من أكبر شركات المستحضرات الصيدلانية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والمشرق العربي. ويُسعدنا أن نتشارك مع ماروبيني من أجل ترسيخ وتوسيع انتشارنا، وفي نفس الوقت مواصلة استكشاف فرص نمو فريدة في الأسواق الإقليمية والآسيوية. وهذه الصفقة للشراكة مع ماروبيني تعد بمثابة فرصة استراتيجية لتعزيز نمو العلامة التجارية لـ«لوناتوس».

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