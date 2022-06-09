غرفة تجارة دبي تعزز شراكتها مع دائرة الأراضي والأملاك

المصدر: دبي- البيان

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استعرضت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث المنضوية تحت مظلة غرف دبي، أفضل الممارسات العالمية في التحول الرقمي وخدمة المتعاملين، وذلك خلال زيارة قام بها مؤخراً، وفد من دائرة الأراضي والأملاك بدبي إلى الغرفة، حيث جرى بحث تعزيز الشراكة والتعاون المشترك، وتبادل الخبرات والمعارف حول منظومة العمل الحكومي، خصوصاً مع تميز خدمات غرفة تجارة دبي، والتي أثمرت عن حصولها بداية العام الجاري على المركز الأول، في مؤشر سعادة متعاملي حكومة دبي 2021.

كان في استقبال الوفد الزائر، سيف الحتاوي مدير إدارة تقنية المعلومات في غرفة تجارة دبي، وعبد الله الذيب مدير إدارة العضوية والتوثيق التجاري في غرفة تجارة دبي، وعدد من موظفي الغرفة، في حين ترأس الوفد الزائر عبد الله الصيري مدير أول إدارة سعادة المتعاملين، يرافقه فاطمة الشامسي مدير أول قسم الخدمات العقارية، وعدد من موظفي الدائرة.

واطلع الوفد الزائر على منظومة التحول الرقمي في الغرفة، والتي تعتبر من الأكثر تطوراً، وتسهم في توفير خيارات استثنائية للمتعاملين في إتمام معاملاتهم بسهولة ويسر، وتوفير الوقت والجهد، ما يسهم بتسريع ممارسة الأعمال.

وسلط الحتاوي الضوء على البنية التحتية الذكية التي تتمتع بها الغرفة، والتي ساعدتها على توفير تجربة سلسة وسهلة للمتعاملين، معتبراً أن الاستثمار من قبل الغرفة في البنية التحتية الرقمية، والتحول الذكي، ما زال أولوية قصوى، يتماشى من الأولويات الاستراتيجية لإمارة دبي في التحول لأذكى مدينة في العالم.

ولفت الحتاوي إلى أن عدد المعاملات الإلكترونية التي أجراها العملاء عبر القنوات الذكية للغرفة، ارتفع بنسبة 8.4 %، خلال الفترة يناير- مايو 2022، ليبلغ عددها أكثر من 308 آلاف معاملة إلكترونية، مقارنة بنفس الفترة من 2021، مؤكداً أن توفير أفضل الخدمات، بالتناغم مع أفضل الممارسات العالمية، يعكس التزام الغرفة، بتبسيط إجراءات ممارسة الأعمال وتسهيلها، تعزيزاً لرضا متعامليها.

وبدوره، أكد الذيب، خلال حديثه مع الوفد الزائر، على أن خدمات العضوية في الغرفة، تشهد إقبالاً متزايداً من قبل مجتمع الأعمال، تجلى في ارتفاع عدد الأعضاء، ونمو عدد شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة، معتبراً أن هذا النمو، واكبه تطوير مستمر من قبل الغرفة في إجراءات تبسيط وتسهيل وتسريع الإجراءات، ما ينعكس إيجاباً على توفير خدمات استباقية، تتميز بالكفاءة والمرونة والسرعة. ولفت إلى أهمية الاعتماد على أفكار إبداعية، تعزز التحول الرقمي في خدمة الأعضاء، وتوفر تجربة استثنائية وسلسة، ترسخ مفهوم التميز في خدمة المتعاملين، مؤكداً التزام الغرفة التام بتوفير خدمات ذات قيمة مضافة، تواكب مسيرة دبي نحو مستقبل الأعمال والاقتصاد.

وأشاد الوفد الزائر بمستوى الخدمات التي توفرها غرفة تجارة دبي، وتحقيقها لإنجاز بالفوز بالمركز الأول في مؤشر سعادة متعاملي حكومة دبي لعام 2021، معتبراً أن التعاون مع الغرفة، والاستفادة من خبراتها، يأتي في إطار التكامل بين مختلف الجهات، من أجل تعزيز تنافسية مجتمع الأعمال في الإمارة.

وتمتلك غرفة تجارة دبي منظومة متكاملة من الخدمات الذكية والإلكترونية، تصل إلى أكثر من 50 خدمة إلكترونية وذكية، والتي تغطي كافة احتياجات ومتطلبات مجتمع الأعمال، وتمكن المستثمرين من إنجاز جميع معاملاتهم عن بعد بيسر وسهولة، ووفق أرقى المعايير والممارسات العالمية.

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