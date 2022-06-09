«جروهي» تطلق مركز توزيع إقليمياً صديقاً للبيئة في مدينة دبي اللوجستية

المصدر: دبي- البيان

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أطلقت «جروهي» GROHE، الشركة المتخصصة في تقديم حلول متكاملة للمطابخ والحمامات وحلول المياه والاستدامة، مركز توزيع إقليمياً جديداً لها في مدينة دبي اللوجيستية، بهدف تسريع تسليم المنتجات لمتعامليها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتأمين مخزونات كافية من المنتجات الجديدة عند طرحها.

وبافتتاح المركز الجديد، أصبحت «جروهي» إحدى الشركات القليلة في المنطقة التي تملك مركز توزيع محلياً خاصاً بها. وسيشكل المركز حلقة وصل بين أسواق الإنتاج الأوروبية والآسيوية، بفضل الموقع الاستراتيجي لإمارة دبي، الذي يتوسط الشرق والغرب، وهذا بدوره يتيح لمنتجات «جروهي» من التدفق مباشرة من آسيا إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي سيسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية.

جاء ذلك، على هامش فعالية إعلامية حصرية لإطلاق المركز الإقليمي الجديد، في منتجع فورسيزونز دبي على شاطئ الجميرا، تناولت موضوع المياه والاستدامة، بحضور عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين، وممثلي شركة «جروهي».

وتتولى شركة «Kuehne+Nagel»، للخدمات اللوجستية العالمية، تشغيل المركز الجديد، الذي سيتم تزويده بالطاقة النظيفة، من خلال الألواح الشمسية الكهروضوئية. ومع افتتاح المركز الجديد، والذي جاء خلال احتفالية حضرها جوناس برينوالد، قائد، شركة ليكسيل في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وصلت عدد مرافق التوزيع في «جروهي» إلى 3 مرافق، في كل من مصر وتركيا ودبي.

وحول افتتاح مركز التوزيع الجديد، قالت رينو ميسرا رئيسة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة ليكسل «LIXIL» في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الشركة المالكة لعلامة «جروهي»: «يسعدنا أن نرى مركز التوزيع الإقليمي الجديد في دبي، قيد التشغيل الآن، وهو شهادة على التزامنا بمستقبل مستدام للجميع». وبصفتنا إحدى أكثر العلامات التجارية استدامة في صناعة الأدوات الصحية، فإننا ندرك مسؤوليتنا ودورنا المهم في المبادرات الإيجابية، والتي تسهم في الحد من التغييرات المناخية، وهذا ما نعمد إلى تحقيقه، من خلال عملياتنا التجارية ومنتجاتنا وخدماتنا، وسيساعدنا المركز الجديد في دبي، على تحقيق أهداف الاستدامة، ودعم الأجندة الخضراء في المنطقة.

وجميع مصانع «ليكسل» الثمانية، بالإضافة إلى المراكز اللوجستية الألمانية خالية من ثاني أكسيد الكربون. وتماشياً مع «مبادرة تقليل البلاستيك»، عمدت «جروهي» إلى الاستغناء عن جميع المواد البلاستيكية غير الضرورية في عبوات المنتجات، وهي مبادرة ساهمت في الحد من استخدام 37 مليون قطعة بلاستيكية سنوياً.

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