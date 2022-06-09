سلطة التسجيل بسوق أبوظبي العالمي تنشر ورقة استشارية حول تعديلات قواعد الإعسار

المصدر: أبوظبي- البيان

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طرحت سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، اليوم، ورقة استشارية للحصول على آراء أصحاب المصلحة حول مقترح تعديلات قواعد الإعسار لديها. وتهدف الورقة إلى تحسين إطار عمل قواعد الإعسار في سوق أبوظبي العالمي، وضمان مواكبتها لأفضل المعايير والممارسات الدولية، وإتاحة الفرصة أمام المزيد من المعسرين، لممارسة أنشطتهم في سوق أبوظبي العالمي، والاستفادة من إجراءات التنظيم والحماية والرقابة المطبقة حالياً في السوق والخاصة بقواعد الإعسار.

ويأتي طرح الورقة الاستشارية لأهمية لجميع ممارسي قواعد الإعسار بسوق أبوظبي العالمي، وكذلك الأفراد والشركات والمستشارين القانونيين والمدققين الداخليين. ويوجه سوق أبوظبي العالمي دعوته لمجتمع المتعاملين، للإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم حول مقترح تعديلات قواعد الإعسار بالمراسلة على عنوان البريد الإلكتروني consultation@adgm.com، وذلك حتى نهاية 21 يونيو.

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