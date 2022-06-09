«مجموعة الفطيم» وكلية دبي للسياحة تنظمان ورشة عمل للمواطنين حول مهن قطاع التجزئة

المصدر: دبي- البيان

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نظمت «مجموعة الفطيم» بالتعاون مع كلية دبي للسياحة التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ورشة عمل موجهة للمواطنين الإماراتيين الباحثين عن عمل حول مهن قطاع التجزئة. وجاءت ورشة العمل تماشياً مع دعم والتزام «مجموعة الفطيم» لجهود وخطط التوطين الحكومية في القطاع الخاص بدولة الإمارات. وأُقيمت الفعالية التي وفرت للمشاركين مجموعة من الإرشادات حول مسيرتهم المهنية، كجزء من مبادرة التوطين التي أطلقتها كلية دبي للسياحة، بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بقطاع التجزئة.

وتم تنظيم ورشة العمل ضمن إطار مذكرة التفاهم التي وقعتها «مجموعة الفطيم» مؤخراً مع كلية دبي للسياحة، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين، خاصةً في مجالي التدريب المهني وتوفير فرص العمل للكوادر الوطنية في قطاعي الضيافة والتجزئة.

وزودت «مجموعة الفطيم» المشاركين في ورشة العمل، التي أقيمت تحت شعار «هنا تستطيع»، بلمحةٍ شاملة عن القطاع والأدوات التي تساعدهم على صقل مهاراتهم، وأتاحت لهم فرصة استكشاف الوظائف المحتملة ضمن أقسام المجموعة. وتهدف «مجموعة الفطيم» من خلال هذه الورشة إلى إنشاء منصة للتواصل وتبادل المعارف، تسهم في تشجيع الشباب الإماراتي على بناء مسيرة مهنية في قطاعي التجزئة والضيافة. ويأتي ذلك ضمن ركائز استراتيجية «مجموعة الفطيم» للتوطين «سنيار» ودعماً للإنجازات الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات في مجال بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة.

وقال هشام إخوان، مدير الموارد البشرية في مجموعة الفطيم للتجزئة: «نلتزم في»مجموعة الفطيم«بمساعدة المواطنين الإماراتيين على تطوير مهاراتهم المهنية كجزء من استراتيجية الشركة على المدى الطويل. وتهدف هذه الخطوة إلى إتاحة الفرصة أمام المواهب الإماراتية الراغبة بالانضمام إلى مجموعتنا للاستفادة من برامج التدريب التي نقدمها، في إطار التزامنا المستمر بإعادة رسم ملامح المستقبل لدعم الشباب الإماراتي».

وقالت مريم المعيني، مديرة إدارة توطين القطاع السياحي في كلية دبي للسياحة: «يسرنا دعم مبادرة مجموعة الفطيم التي تهدف إلى التوعية بفرص العمل المتاحة أمام المواطنين الإماراتيين، ضمن جهودنا المستمرة لاستقطاب المواهب الإماراتية وإعدادها للوصول إلى وظائف مناسبة في القطاعات الرئيسية التي تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والسياحية المستدامة. وتعكس هذه الخطوة التعاون الوثيق بين الجهات الحكومية والخاصة في دبي، والذي يساعدنا على تحقيق أهدافنا في تعزيز معدلات التوطين في القطاع السياحي. ويوضّح الدعم الكبير الذي قدمته مجموعة الفطيم الدور الهام الذي يلعبه قطاع التجزئة في تنفيذ استراتيجية دبي السياحية، والتي تهدف إلى الارتقاء بمكانة الإمارة كوجهةٍ سياحية رائدة وخيار عالمي مفضل للعيش والعمل».

وافتتحت الورشة فعالياتها بجلسة تعارف تلتها مقدمة ولمحة عامة عن قطاع التجزئة ليشارك الحضور بعد ذلك بجلسات حوار ثنائية. وتضمنت الأقسام التالية من الورشة جلسة تعريفية بقطاع التجزئة وكلمات لبعض المواهب الإماراتية حول قصص نجاحهم الملهمة. وشملت ورشة العمل أيضاً زيارات ميدانية إلى متاجر العلامات الرائدة مثل ماركس وسبنسر وايكيا، بالإضافة إلى تنفيذ المشاركين لتطبيقات عملية تضمنت محاكاة تجارب التواصل مع العملاء.

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