"صيف 2022".. الإمارات تستقبل العالم ببرامج وفعاليات سياحية مميزة

المصدر: البيان

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تستعد الإمارات لاستقبال موسم العطلة الصيفية بمجموعة كبيرة من الفعاليات والبرامج المتنوعة التي تعزز حركة السياحة الداخلية واستقطاب الزوار القادمين من خارج الدولة، وذلك وسط تفاؤل بموسم سياحي مميز نتيجة النجاح الكبير الذي حققته الدولة في عودة مظاهر الحياة الطبيعية إلى وضعها قبل دخول جائحة كورونا.

ونجحت الإمارات خلال السنوات الماضية في جعل فصل الصيف فصلا سياحيا بامتياز مستفيدة من قائمة طويلة من مراكز التسوق الضخمة، والمدن الترفيهية المغطاة، والمنتجعات السياحية، وما تشهده من فعاليات تسوق طوال فترة الموسم، إضافة لقائمة عالمية ومحلية ثرية من المتاحف.

واستعدادا لموسم العطلة الصيفية، أعلنت العديد من الجهات المعنية في الدولة عن برامجها الصيفية لعام 2022 التي تتضمن تجربة سياحية مميزة ومتنوعة تناسب جميع الأعمار.

ففي إمارة دبي تنطلق الدورة 25 من "مفاجآت صيف دبي2022 "- إحدى الفعاليات الرئيسية ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة - في الأول من يوليو وتستمر حتى 4 سبتمبر المقبل.

وتتيح "مفاجآت صيف دبي" - التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة- فرصة مثالية لسكان وزوار المدينة للاستمتاع بما تقدمه لهم من تجارب مميزة من خلال جدول فعاليات يمتد لعشرة أسابيع مليء بأفضل عروض التسوق، والباقات الفندقية وتجارب المأكولات المتنوعة، والعروض الترفيهية الممتعة وذلك ضمن أجواء احتفالية صيفية بصحبة أفراد العائلة والأصدقاء.

وتقدم دورة هذا العام برنامجاً حافلاً ومميزاً من الفعاليات الترفيهية العائلية في مراكز التسوق الكبرى إلى جانب العديد من تجارب المأكولات المخصصة إضافة إلى مجموعة من العروض والتخفيضات الكبرى، كما ستقدم "مفاجآت صيف دبي" العديد من الفرص للفوز بجوائز قيمة عبر السحوبات المختلفة، فضلا عن عروض "العيد في دبي - الأضحى"، وحملة "العودة إلى المدارس" السنوية.

وعزّزت مفاجآت صيف دبي من مكانتها كأحد أهم الأحداث التي تنظم خلال موسم الصيف على مدار ربع قرن مضت حيث ساهمت في تنشيط الأسواق وقطاع التجزئة وكذلك تقديم تجارب مميزة للمواطنين والمقيمين والزوار ليعيشوا معها ذكريات جميلة لا تنسى.

من جهتها أعلنت أبوظبي عن حملتها الترويجية الجديدة التي تستهدف دعوة السياح من المنطقة و العالم لزيارة العاصمة خلال الصيف لاستكشاف تجربتها الثقافية والترفيهية الاستثنائية والعروض التي تطلقها سلسلة واسعة من الفنادق والمنتجعات ومعالم الجذب في جميع أنحاء الإمارة.

وبهذه المناسبة أطلقت أبوظبي "بطاقة صيف أبوظبي" التي تتضمن عروضاً ترويجية استثنائية تغطي التجارب السياحية والمواقع الثقافية ووجهات الترفيه العائلي.

وتوفر البطاقة باقات بقيم تناسب الجميع عبر قائمة متنوعة من الأنشطة التي تحفز الزوار على استكشافها خلال عطلتهم الصيفية في الإمارة ..وتتيح فرصة زيارة المدن الترفيهية العالمية الثلاث في جزيرة ياس "عالم وارنر براذرز أبوظبي" و"عالم فيراري أبوظبي" و"ياس ووتروورلد أبوظبي"، والدخول إلى جميع المواقع الثقافية في الإمارة، ومن ضمنها متحف اللوفر أبوظبي، وقصر الوطن، وقصر الحصن الذي يعد أقدم مبنى قائم في أبوظبي، فضلاً عن مواصلات مجانية عبر حافلات "ياس إكسبرس" وحافلات أبوظبي.

وتضم أبوظبي تجارب فريدة تتضمن جزيرة نوراي التي تبعد 15 دقيقة باليخت عن شاطئ أبوظبي إلى جانب تجارب ثقافية مفعمة بالأصالة مثل زيارة قصر الوطن، وتجربة الانطلاق على متن أسرع أفعوانية في العالم في "عالم فيراري أبوظبي" والاستمتاع بتجربة السباحة في ناشيونال أكواريوم أبوظبي أكبر حوض للأحياء المائية في الشرق الأوسط.

بدورها تمثل حملة "صيف الشارقة " فعالية سنوية تسلط الضوء على أهم المعالم السياحية والمشاريع والوجهات والمنشآت الفندقية الجديدة في مختلف أنحاء الإمارة إلى جانب تنشيط حركة السياحة الداخلية وتعزيز الثقة بالشارقة كوجهة سياحية آمنة ومفضلة لدى العائلات.

وتتميز الحملة التي يترقبها الجمهور سنويا بطرح مجموعة مميزة من العروض السياحية الحصرية بما فيها الباقات المصممة خصيصا للعائلات والحجوزات الفندقية التي تقدم تجربة لا تنسى للسياح القادمين إلى الإمارة وتركز على دعم وتعزيز السياحة الداخلية.

وتوفر إمارة الشارقة لزوارها خلال موسم الإجازة الصيفية تجربة سياحية ممتعة بفضل قائمة معالمها ومرافقها البارزة مثل جزيرة النور التي تضم بيت الفراشات ومقهى نور وديوان الآداب ومنطقة الألعاب وغيرها الكثير، كما تبرز حديقة المتنزه وألعابها المائية كإحدى الوجهات المفضلة في الإمارة خلال فصل الصيف وإلى جانبها متحف الشارقة للتراث والعديد من الشواطئ مثل شاطئ خورفكان وكورنيش كلباء.

وتستعد بقية إمارات الدولة مثل عجمان رأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة لاستقبال الزوار في موسم العطلة الصيفية مستفيدة من مجموعة متنوعة من الخيارات السياحية تتضمن المنتجعات والفنادق الفاخرة ومراكز التسوق الكبرى إلى جانب الحدائق والشواطئ والمواقع التراثية.

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