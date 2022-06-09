الإمارات الأكثر ثقة في التكنولوجيا عالمياً

المصدر: دبي - البيان

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أظهر مؤشر حالة العلوم لعام 2022، الصادر عن شركة 3M، أن سكان دولة الإمارات يثقون ويقدرون أهمية التكنولوجيا في حياتهم اليومية أكثر من بقية دول العالم. وأوضح المؤشر في نسخته الخامسة أن 91% من سكان الدولة يثقون ويقدرون العلوم والتكنولوجيا، وأن 88% منهم يثقون في العلماء وعملهم وآرائهم، ويوافق 37% منهم تماماً على الدفاع عن العلم عند التشكيك بها (مقابل 23% المتوسط العالمي)، بينما أكد 76% أهمية العلم في حياتهم اليومية في حين بلغ المتوسط العالمي 52%.

وكشف المؤشر عن أن العلم أصبح اليوم أكثر صلة بحياة سكان الإمارات مما كان عليه في العام الماضي، حيث أكد (76%) أن العلم ضروري في حياتهم اليومية مقابل 68% في 2021.

وأشار إلى أن 92% ممن شملهم الاستطلاع في الإمارات، يرغبون في سماع المزيد من حديث العلماء حول عملهم، الأمر الذي يعد فرصة واضحة للعلماء في التواصل مباشرة عن طريق الأخبار ومنصات التواصل.

وأوضح المؤشر أن 92% من سكان الإمارات يعتقدون أنه يجب على الناس تبني نهج علمي للمساعدة في جعل العالم أكثر استدامة، وهو أعلى قليلاً من المتوسط العالمي البالغ 88%.

وأكد أن الإمارات تعتبر بمثابة اختبار للتقنيات المستقبلية، وقد بنت ثقة عامة قوية في مبادراتها العلمية، حيث يعتقد 91% من الناس أنهم سيعتمدون أكثر على المعرفة العلمية في المستقبل.

وأشار مؤشر "3M "إلى أن 41% من المستطلعين في الإمارات يعتقدون أن السيارات ذاتية القيادة ستصبح جزءاً معتاداً من الحياة خلال السنوات الخمس المقبلة وأن 89% واثقون من إمكانية ركوب مركبة ذاتية القيادة حيث لا يوجد سائق بشري، ويعتقد 83% أن الذكاء الاصطناعي (AI) هي تقنية مثيرة تؤثر على حياتهم اليومية مقابل 65% على مستوى العالم، بينما يعتقد 22% أن السفر إلى الفضاء سيصبح مسالة عادية من الحياة خلال السنوات الخمس المقبلة.

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