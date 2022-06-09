برج خليفة أكثر المعالم تجوالاً على خرائط «غوغل» إقليمياً

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «غوغل» Google أمس عن أكثر المعالم زيارة من خلال ميزة التجول الافتراضي على خرائط «غوغل» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث توفر ميزة التجول الافتراضي فرصة لاكتشاف معالم تاريخية وثقافية مختلفة وذلك عبر التقاط صور بنطاق 360 درجة يمكنكم مشاهدتها عبر شاشة الموبايل أو الكمبيوتر.

وتم إطلاق التجول الافتراضي على خرائط «غوغل» لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2013 في الإمارات، وقد ساعد الناس حول العالم على اكتشاف أهم معالم المنطقة بما فيها مثل الإمارات والأردن وتونس وغيرها، وتعد أهرامات مروي أحد أحدث المشاريع.

وشملت الأماكن العشرة الأكثر شهرة في التجوّل الافتراضي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الماضي 4 وجهات إماراتية يتصدرها برج خليفة وأيضاً فندق برج العرب ونافورة دبي «دبي فاونتن» ومطار دبي الدولي فيما شملت وجهات من دول المنطقة مثل أهرامات الجيزة وأبو الهول والأماكن المقدسة في السعودية وحول العالم وعلى مدار آخر 15 سنة، تجوّلت سيارات التجول الافتراضي مسافةً تزيد على 10 ملايين ميل (أكثر من 16 مليون كيلومتر) وهي مشابهة لمسافة التجول حول العالم بأكمله أكثر من 400 مرة.

كما أننا جمعنا أكثر من 220 مليار صورة لمختلف هذه المعالم. يمكنكم أيضاً الاطّلاع عبر التجول الافتراضي على خرائط «غوغل» على صور تاريخية لبعض هذه المواقع من خلال ميزة التجوّل الافتراضي لاستكشاف وتتبع التغيرات التي حدثت خلال هذه الفترة الزمنية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز