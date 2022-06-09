غرفة رأس الخيمة تستضيف مؤتمر «ريادة المرأة»

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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استضاف مركز رجال الأعمال بمقر غرفة رأس الخيمة فعاليات مؤتمر «ريادة المرأة»، بحضور محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة الغرفة، ويوسف عبدالله البطران عضو المجلس الوطني الاتحادي، وأعضاء مجلس إدارتي غرفة التجارة ونادي الإمارات الثقافي الرياضي، وأكثر من 85 سيدة أعمال من جنسيات عربية وأجنبية، يمثلن رائدات أعمال وصاحبات مشاريع ومؤثرات في «السوشيال ميديا».

وانطلقت حلقة نقاش تفاعلية بمشاركة عارفة الفلاحي العضوة بمجالس إدارات غرفة التجارة ونادي الإمارات وشركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين، وإيناس النداوي سفيرة السلام والنوايا الحسنة، وعضو المنظمة العالمية لحقوق الإنسان، والدكتورة مايا الهواري دكتوراه في الذكاء العاطفي، وديانا ويلدي ممثلة عن مؤسسة «آرورا 50»، وبحضور آديشولا هيلين سفيرة رائدات أعمال الجالية الأفريقية.

وأكدت الفلاحي أهمية دور مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، في تمكين المرأة بقطاع الأعمال، حيث بلغ معدل المواطنات من سيدات الأعمال المنتسبات للمؤسسة نحو 25% من إجمالي الأعضاء، معربة عن أملها في رفع هذه النسبة عبر استقطاب المزيد من المواطنات صاحبات المشاريع ورائدات الأعمال، مشيرة إلى أن ذلك يحتاج دعم جميع المؤسسات والدوائر مع غرفة التجارة ومؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب.

وأكدت مؤسسة «آرورا 50» الاجتماعية، أهمية تعزيز التعاون بين سيدات ورائدات الأعمال، لتحقيق مزيد من التوازن بين الجنسين، وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مجالس إدارة القطاعين العام والخاص، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، من خلال تبادل المعرفة وتنمية المواهب النسائية.

مشاركة كبيرة

أشاد محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة بحرص هذا الكم الكبير من رائدات الأعمال من مختلف إمارات الدولة وخارجها، على مشاركة المعرفة والخبرات فيما بينهن، إلى جانب فتح آفاق جديدة لسيدات الأعمال العربيات لتولي أدوار قيادية. وأشار إلى أن الإمارات تفخر بالمكانة التي تتبوأها المرأة بمختلف المجالات.

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