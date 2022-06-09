ملتقى الشارقة للأعمال في المجر يروج لفرص الاستثمار

المصدر: الشارقة - البيان

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ينظّم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، «ملتقى الشارقة للأعمال في المجر» في 17 يونيو الجاري بقصر ماتيلد في بودابست بهدف الترويج لفرص الاستثمار في القطاعات التنافسية في الإمارة، وتسليط الضوء على باقة الخدمات والتسهيلات المتكاملة التي تقدمها مؤسسات الشارقة الحكومية للمستثمرين والشركات. يأتي ذلك في إطار زيارة وفد رسمي برئاسة الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة إلى دولة المجر.

ويعقد الوفد جلسة نقاشيّة بعنوان «فرص الاستثمار في الشارقة»، بحضور سعود حمد الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى المجر، والشيخ فاهم القاسمي ومحمد المشرخ، المدير التنفيذي لاستثمر في الشارقة، مروان العجلة، مدير إدارة ترويج ودعم الاستثمار «استثمر في الشارقة»، خولة الهاشمي، مدير قطاع تطوير المشاريع «شروق»، حمد الشامسي، مدير الاستثمار للترويج الإقليمي «استثمر في الشارقة».

علاقات قوية

وقال الشيخ فاهم القاسمي: ترتبط الإمارات والمجر بعلاقات ثقافية وتجارية ودبلوماسية قوية ومتجذّرة. وتعتبر الإمارات أكبر شريك تجاري للمجر في المنطقة العربية، الأمر الذي ساهم في توسيع نطاق التعاون في المجالات الثقافية والاقتصادية والاستثمارية مع الشارقة، التي تعتبر مركزاً عالمياً مزدهراً للتجارة والاستثمار. وأضاف أن تنظيم هذا الملتقى سيدفع بعجلة التعاون بمختلف القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى تعزيز وتطوير الخطط المستقبلية بين الطرفين.

وقال محمد المشرخ: ستقدم الجلسة النقاشية خلال الملتقى شرحاً وافياً فيما يتعلق بمكانة الإمارة الداعمة للمستثمرين، ونظرة شاملة حول فرص ومزايا الاستثمار في القطاعات المختلفة والمهمة لرجال الأعمال في المجر، الذين يتطلعون إلى بدء وتأسيس أعمال تجارية في الشارقة.

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