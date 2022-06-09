تطور كبير ولافت بالقطاع العقاري في الشارقة

المصدر: الشارقة - وام

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أكد عبد العزيز الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة أن الإمارة تشهد تطوراً كبيراً ولافتاً في القطاع العقاري العام الذي يحظى بإشراف واهتمام كبير من جانب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إضافة إلى البنية التحتية التي تتمتع بها الإمارة والمشاريع التطويرية والتشريعات القانونية التي تغطي كل الجوانب الخاصة بالعقارات، وحفظ حقوق المتعاملين والأمن والأمان، ما جعل الشارقة بيئة جاذبة للاستثمارات المهمة ولشريحة المهتمين بشؤون العقارات بصفة عامة في الدولة والشارقة على وجه الخصوص.

وقال الشامسي في حوار خاص مع وكالة أنباء الإمارات (وام) إن الربع الأول من العام الجاري شهد تداول أكثر من 6 مليارات درهم، وهو مؤشر جيد لعودة الأعمال، ونتوقع استمراره بالوتيرة نفسها لتحقيق الاستقرار في القطاع، فيما سجل العام 2021 تداولات بقيمة 26 مليار درهم، وهو الرقم الأعلى خلال الأربع سنوات الماضية، والتي شهدت تباطؤاً في النمو الاقتصادي إلى جانب ظروف جائحة «كوفيد 19».

ونرى هذا المؤشر بداية للتعافي من هذه الأزمات بشكل أسرع ومنظم، وهذا يعود للمحفزات الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة المحلية والاتحادية على السواء، والتي خلقت أثراً إيجابياً في سرعة الانطلاقة بعد الجائحة. وأوضح أن الإمارة تشهد حالياً إطلاق مشاريع تجارية وصناعية وسكنية متنوعة بمختلف مدن الإمارة.

مناطق

وأشار إلى أن أكثر المناطق جذباً للاستثمار هي المناطق السكنية والتجارية، فعلى مستوى مدينة الشارقة تتصدر منطقة مويلح التجارية والخان وروضة القرط على طريق خورفكان والمجاز 3 والصجعة الصناعية تلك المناطق.

كتاب

حول دور دائرة التسجيل العقاري في كتاب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة «بيوت مدينة الشارقة والقرى المجاورة لها وساكنوها»، قال عبد العزيز الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة إن صاحب السمو حاكم الشارقة شدد على التوثيق العلمي للحقب التاريخية وقدم مخططات وأسماء وبيانات لأهالي الشارقة، ويتميز بالدقة العالية والتوثيق.

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