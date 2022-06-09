سعي دائم لدبي لخلق أفضل بيئة عمل ممكنة

المصدر: دبي - البيان

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التقى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، أمس، مارتن ساوث، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة مارش العالمية، المتخصصة في مجال وساطة التأمين وإدارة المخاطر، وهي إحدى الشركات التابعة لـ «مارش ماكلينان»، شركة الخدمات المهنية الرائدة في العالم في تخصص إدارة المخاطر والاستراتيجيات.

وخلال اللقاء الذي جرى في «أبراج الإمارات» في دبي، أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، أن دبي تواصل تعزيز بنيتها التحتية وأطرها التشريعية والتنظيمية الداعمة لمؤسسات الأعمال العالمية والمتوافقة مع أفضل المعايير الدولية، بما يوسع فرص نمو الأعمال، مع سعي حكومة دبي الدائم لخلق أفضل بيئة عمل ممكنة، تتيح للشركات المالية العالمية تعزيز مرونتها والارتقاء بمستوى الابتكار وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة مارش العالمية تقديره لما تهيئه دبي من أجواء داعمة لمختلف قطاعات الأعمال، لتكون بذلك المنصة المثالية لانطلاق شركائها في خططهم التوسعية مع الاستفادة من الإمكانيات الصاعدة للنمو بمختلف أنحاء المنطقة، معرباً عن إعجابه بنجاح دبي في إنشاء أحد أبرز المراكز المالية في العالم.

صناعة التأمين

واستعرض اللقاء أهم مستجدات وتطورات صناعة التأمين حول العالم، وجرت مناقشة مجمل أعمال شركة مارش، وما تقدمه من خدمات متنوعة والتطور الذي تشهده أعمال الشركة بالمنطقة انطلاقاً من دبي، في ضوء ما توفره من بيئة محفزة وبنية تحتية متطورة وما تحتضنه من مجتمع متنامٍ من كبرى مؤسسات المال والأعمال العالمية، وما تهيئه من فرص كبيرة للنمو والازدهار.

وتطرّق النقاش إلى تنامي مكانة دبي كمركز رئيس لاستقطاب المهارات والكفاءات في مختلف التخصصات، بفضل المناخ الجاذب الذي توفره لأصحاب العقول المبدعة والطاقات الخلاقة بشتى المجالات بما في ذلك المجال المالي، وهو ما يعد من أهم العناصر المحفزة لمؤسسات الأعمال على إيجاد مقار لها بدبي للاستفادة من هذه الميزة التي تمكنها من تعزيز أطقمها بأفضل الكفاءات من جميع أنحاء العالم، والتي تجد في دبي المكان الأفضل للعيش والعمل.

وتقدم مارش العالمية خدماتها عبر 500 مكتب لها بنحو 130 دولة حول العالم، ويضم فريقها أكثر من 45 ألف موظف، وسجلت عائداتها السنوية في 2021 نحو 10.2 مليارات دولار.

حضر اللقاء معالي عبد الله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وهلال المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وفلافيو بيكولوميني، رئيس مارش إنترناشونال، وكريستوس أدامانتياتيس، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمارش الشرق الأوسط وأفريقيا، وأيمن الحوت، الرئيس التنفيذي لمارش لوساطة التأمين في الإمارات.

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