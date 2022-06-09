«ماجد الفطيم» تطلق منصة لدعم الشركات الناشئة والصغيرة

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «ماجد الفطيم»، شركة تطوير وإدارة مراكز التسوّق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وبالشراكة مع «أسترولابز» المتخصصة في بناء البيئة التقنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إطلاق «برنامج ماجد الفطيم Launchpad»، الذي يستهدف اجتذاب الشركات الناشئة والصغيرة ومتوسطة الحجم العاملة في قطاعات استراتيجية، لدعم وتسريع خطط نموّها وتطوّرها.

وسيقدّم البرنامج للمشاركين العديد من المزايا والفوائد وخطط الإرشاد والتوجيه، من خلال منحهم إمكانية الوصول لبرامج الإرشاد ومحفزات نمو الأعمال والاطلاع بشكل شامل على مكونات المنظومة البيئية الابتكارية.

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