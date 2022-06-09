بورصة دبي للذهب والسلع تطلق عقود الشيكل الإسرائيلي الآجلة

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع، أكبر بورصة مشتقات في الإمارات نيتها إدراج عقود الشيكل الإسرائيلي الآجلة (DILS)، للتداول على منصتها ابتداء من 17 يونيو.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تركيز بورصة دبي للذهب والسلع على تنويع عروض منتجاتها في مجال العملات الأجنبية، ويعد الشيكل الإسرائيلي العملة الأفضل أداء في الأسواق الناشئة، منذ أن ضربت جائحة كوفيد 19 الأسواق المالية في بداية 2020، وفقاً لبيانات وكالة تومسون رويترز العالمية.

وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: إطلاق عقد الشيكل الإسرائيلي الآجل خطوة مهمة في سياق العلاقة الاستراتيجية، التي شرعت دولة الإمارات بتطويرها مع إسرائيل. وتعد إسرائيل بالنسبة لنا سوقاً مهمة، وذلك نظراً لأنها ثاني أكبر مركز تداول في العالم بعد الولايات المتحدة، ونحن ندرك ما ينطوي عليه تعزيز العلاقات بين الدولتين من تحقيق نمو في أحجام التداول على العملات على مدار السنوات المقبلة.

ويأتي إدراج عقود الشيكل الآجلة بعد حصول بورصة دبي للذهب والسلع على تصريح من هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية في عام 2021، والذي يتيح للشركات الإسرائيلية المؤهلة، التي تتداول لحسابها الخاص، الانضمام إلى عضوية بورصة دبي للذهب والسلع، واستخدام خدماتها للتداول، كما تم السماح أيضاً للأعضاء الإسرائيليين بالعمل كصناع سوق على منصة بورصة دبي للذهب والسلع منذ مايو 2021. وأضاف ميل: يأتي طرح عقد الشيكل الإسرائيلي الآجل في سياق سعينا إلى توسيع دورنا كبورصة رائدة في منطقة الشرق الأوسط لتداول السلع ومنتجات الطاقة والأسهم والعملات، ويساعدنا في توفير المزيد من الخيارات للمتداولين المؤسسيين في بورصة دبي للذهب والسلع.

مؤتمر

تشارك بورصة دبي للذهب والسلع بمؤتمر تنظمه مجموعة Futures & Options World في تل أبيب في 28 يونيو بصفتها راعياً فضياً. وسيتناول ليس ميل خلال مشاركته في جلسة نقاش على هامش المؤتمر، الفرص عبر الحدود، التي يتيحها التعاون الثنائي. كما ستقوم بورصة دبي للذهب والسلع بالتواصل والمشاركة في إطلاق حوار مع المؤسسات المالية الأخرى المشاركة في المؤتمر، والذي يمثل منصة تجمع العديد من مديري الأصول وصناديق التحوط والشركات التجارية.

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