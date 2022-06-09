«رابيد» تفتتح مكتباً بمركز دبي المالي العالمي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «رابيد» Rapyd، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم التكنولوجيا المالية كخدمة، أمس، افتتاح مقرها الجديد بإمارة دبي، لتكون أول شركة إسرائيلية تبدأ بمزاولة أعمالها وفقاً للوائح والقوانين السارية في الإمارات. ومنح مركز دبي المالي العالمي تصريح بدء الأعمال لشركة «رابيد». كما منحت سلطة دبـي للخدمات المالية، المنظم المستقل للخدمات المالية التي تتم ممارستها في أو من مركز دبـي المالي العالمي، الموافقة المبدئية للشركة بموجب نظام الخدمات المالية. وتتوقع الشركة تلقي التفويض الكامل لتقديم الخدمات المالية عند تلبيتها لكافة متطلبات الموافقة المبدئية.

يأتي ذلك عقب استكمال الشركة سلسلة من عمليات الاستحواذ العالمية وتنظيم جولة تمويل قادت إلى جمع 300 مليون دولار. ويؤكد استثمار شركة «رابيد» في الإمارات ثقتها العالية بجاذبية الدولة التي تضمن استقطاب ألمع المواهب العالمية إلى إمارة دبي. كما تؤمن الشركة بأن تأسيس حضورها في الدولة يمنحها قدرة عالية لاغتنام الفرص السانحة في أسواق المنطقة.

وستحرص «رابيد» على استشراف مستقبل التكنولوجيا المالية من دبي من خلال رفد التجار المحليين بحلول سباقة لإرسال وتلقي وتبسيط المدفوعات في المنطقة والعالم بأسره. وستعود هذه الخطوة الطموحة بفوائد جمة على التجار، إذ ستعزز قدرتهم على إجراء معاملات المدفوعات من الدول الأخرى بما يقود إلى نمو أعمالهم على مستوى العالم. كما ستتمكن «رابيد» مع دخولها الأسواق الإقليمية من تحقيق رؤيتها الرامية لتمكين الشركات بمختلف أحجامها من إجراء المدفوعات المحلية في أي مكان حول العالم. وتضع الشركة نصب أعينها خططاً طموحة لتعيين 120 موظفاً في دبي ضمن أقسام البحث والتطوير، والمنتج، والعمليات، والموارد البشرية خلال الشهور الـ18 المقبلة.

وتستهدف الإمارات احتضان 20 شركة مليارية بحلول 2031، وفقاً لمبادرة «موطن ريادة الأعمال». وبما يدعم المرحلة المقبلة من توسع شركة «رابيد» باعتبارها شركة يتخطى رأسمالها 10 مليارات دولار، تؤكد هذه الخطوة على التزام الشركة نحو المنطقة.

وقال أريك شيلتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «رابيد»: اتخذنا خطوة طموحة تجعلنا أول شركة إسرائيلية تزاول أعمالها في دبي وفقاً للوائح وأنظمة سلطة دبي للخدمات المالية، ما يتيح لنا ترسيخ حضور قوي في الإمارة يضعنا على مشارف مستقبل حافل بالنمو والنجاح في الإمارات وخارجها. وبفضل مكانة دبي كمركز تنموي استراتيجي، نؤمن بوجود فرص هائلة لنا في الإمارة، مع استمرارنا بتولي دور فاعل لقيادة الابتكار في القطاع والدفع به إلى آفاق أكثر رحابة في الإمارات والعالم بأسره.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: تواصل دبي بدعم من مركز دبي المالي العالمي ترسيخ مكانتها كأحد أكثر مراكز التكنولوجيا والابتكار جاذبية للشركات، بفضل تقديم المركز لخدمات شاملة تساعد الشركات الناشئة واللاعبين العالميين في القطاع والشركات المليارية الصاعدة في تسريع وتيرة نموها ودخولها لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ويسعدنا انضمام شركة «رابيد» إلى مجتمعنا الطموح، لتكون أول شركة إسرائيلية تختار مركز دبي المالي العالمي كمركز تنموي استراتيجي لعملياتها وتزاول أعمالها في دولة الإمارات وفقاً للوائح والتشريعات السارية فيها.

وأضاف: كانت سلطة دبي للخدمات المالية أول جهة في المنطقة تطرح خدمات المدفوعات الشاملة. ونحن على ثقة بأن هذه المنظومة ستمكن «رابيد» وشركات المدفوعات الأخرى من تحقيق وتيرة توسع دولية لافتة وتحقيق تطلعاتها وتسجيل نمو بوتيرة أسرع من تلك المألوفة في أسواق المنطقة.

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