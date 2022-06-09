دورة بمركز السلع حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المصدر: دبي- البيان

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استضاف مركز دبي للسلع المتعددة، دورة تدريبية على مدار يومين حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتوريد المسؤول بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الإماراتية والمكتب التنفيذي للجنة سوق السبائك الإماراتية.

وقالت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: يتعين إدارة جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أوسع نطاق عالمي ممكن لضمان النمو الاقتصادي المستدام. وقد قطعت الإمارات أشواطاً كبيرة بهذا الخصوص، حيث أصبحت مركزاً عالمياً رائداً بفضل إطارها التنظيمي القوي الذي يتيح للشركات مزاولة أعمالها بمنتهى الشفافية والثقة.

وقال محمد الكمالي، رئيس المكتب التنفيذي للجنة سوق السبائك الإماراتية: «نسعى باستمرار لإحاطة قطاع الذهب بأحدث المتطلبات والإجراءات المعمول بها. ومن أبرز مستهدفات هذه الدورة تعريف القطاع بمعيار الإمارات للتسليم الجيد الذي أطلقناه مؤخراً ويضاهي أبرز المعايير الدولية».

خبراء

أقيمت الدورة بالمقر الرئيسي للمركز ببرج الماس، وأدار جلساتها عدد من قادة القطاع والخبراء المتخصصين بمركز دبي للسلع المتعددة والمكتب التنفيذي للجنة سوق السبائك الإماراتية، و«إرنست آند يونغ»، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، و«ريسبونسبل جولد»، و«التميمي ومشاركوه».

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