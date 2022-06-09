8.5 تريليونات دولار الناتج الإجمالي للدول الإسلامية لعام 2021

المصدر: (أبوظبي – وام)

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ارتفع الناتج المحلي لدول مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى 8.534 تريليونات دولار، مقابل 7.244 تريليونات دولار في العام 2020، بزيادة 1.290 تريليون دولار حسب تقرير المجموعة2021، وأشارت بيانات المؤشرات الإنمائية الأساسية للبلدان الأعضاء في مجموعة البنك الواردة في التقرير إلى أن إجمالي عدد سكان الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بلغ 1.9 مليار نسمة، بما يشكل 17.6% من إجمالي سكان الكوكب.

تضم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية 57 بلداً عضواً من أربع قارات، وتمس عملياته حياة واحد من كل خمسة أشخاص من سكان العالم.

وبلغ حجم التجارة الخارجية للدول الأعضاء خلال العام الماضي، 3.671 تريليونات دولار، مقابل 3.066 تريليونات دولار في العام 2020، بنمو19.7% وبقيمة بلغت 605 مليارات دولار.

وتوزعت التجارة الخارجية للدول الإسلامية بين 1.881 تريليون دولار قيمة الصادرات السلعية، مشكلة ما نسبته 51.2%، فيما حازت الواردات على نسبة 48.8% بقيمة 1.790 تريليون دولار، وبلغت حصة التجارة البينية بين الدول الأعضاء في العام الماضي 18.4% من إجمالي المبادلات التجارية.

وبلغ إجمالي الدين الخارجي لدول المجموعة بنهاية العام الماضي 393 مليار دولار، مقابل 389 مليار دولار في العام 2020، وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول الإسلامية لعام 2021 قرابة 96.4 مليار دولار، فيما بلغ صافي تدفقات الموارد حوالي 104.4 مليارات دولار.

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