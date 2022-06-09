خدمات من «أبوظبي الأول» للكيانات المسجلة في «أبوظبي العالمي»

المصدر: (أبوظبي- البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقع سوق أبوظبي العالمي وبنك أبوظبي الأول اتفاقية تعاون بشأن تعزيز التعاون المشترك وتلبية احتياجات مجتمع المال والأعمال في أبوظبي. وتنص الاتفاقية على تعزيز التعاون بين المؤسستين وتقديم خدمات مصرفية تفضيلية للكيانات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي، وتخصيص مديري حسابات لهم، وغيرها من المزايا الأخرى.

وقال جمعة الهاملي، رئيس الشؤون التنفيذية للموظفين لدى سوق أبوظبي العالمي: «اتفاقية التعاون هذه تعد امتداداً للتعاون المستمر بين المؤسستين، وترجمة لالتزامهما بالمساهمة في جهود التنمية على المدى الطويل، وتعزيز إمكانات القطاع المصرفي والمالي في أبوظبي والدولة».

وقال مصطفى الخلفاوي، رئيس الخدمات المصرفية العالمية للإمارات والرئيس العالمي للجهات الحكومية والسيادية والقطاع العام في بنك أبوظبي الأول: «سيقدم البنك للشركات المسجلة بالسوق خدمات مصرفية، تشمل الحلول والخبرات المالية التي تم إعدادها خصيصاً للارتقاء بأعمالها نحو آفاق جديدة، بما يشمل أنشطتها في السوق المحلية والأسواق العالمية».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز