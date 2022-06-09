«حرة عجمان» تحوز شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي

المصدر: (عجمان - البيان)

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حققت «منطقة عجمان الحرة» شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي «LEED» من الفئة الذهبية، بعد نجاح مستودعاتها الصديقة للبيئة في استيفاء كافة متطلبات نظام التقييم «LEED» الصادر والمُعتمد من قبل «المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء» (USGBC).

وقال المهندس علي السويدي، مدير عام منطقة عجمان الحرة: نفخر بحصولنا على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي بفئتها الذهبية تتويجاً لجهود المنطقة الحرة المستمرة في توظيف أفضل الممارسات المستدامة، ويأتي هذا الإنجاز في إطار استراتيجيتنا التنموية المستدامة، حيث نحرص على تبني أحدث التقنيات والأدوات المتقدمة في مستودعاتنا المصممة للحد من استهلاك الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وقد أتاح لنا هذا النهج الصديق للبيئة تحسين جودة الهواء، وتوفير بيئة عمل أفضل في المنطقة الحرة.

وحققت مستودعات منطقة عجمان الحرة نقلة نوعية على مستوى التنمية المستدامة، حيث خفضت إجمالي استهلاك مياه الري بنسبة 100%، وقللت كمية المياه المستهلكة سنوياً بأكثر من 40% بالاستعانة بشبكة تمديدات أكثر كفاءة، فضلاً عن خفض تكاليف استهلاك الطاقة بنسبة تفوق 33% سنوياً.

واعتمدت المنطقة على مواد صديقة للبيئة في بناء المستودعات، من ضمنها 20% من المواد المعاد تدويرها، في حين تم توفير أكثر من 20% من إجمالي المواد من مصادر إقليمية، كما بادرت بتركيب ألواح الطاقة الشمسية على أسطح جميع المباني لتوليد الطاقة النظيفة بشكل مستقل وتخفيف الاعتماد على الشبكة الكهربائية.

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